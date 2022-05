Studio Hangar 13 sice údajně vyvíjí Mafii IV, ale opět propouštělo vývojáře

27. 5. 2022 10:44 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Hangar 13 dělá pod křídly vydavatele Take-Two na sérii Mafia. To jemu vděčíme za třetí díl Mafia III a remake jedničky Mafia: Definitive Edition. A už několik let se spekuluje, že stejné studio pracuje na čtvrtém dílu, který by se dle neověřených informací mohl odehrávat spoustu let před prvním dílem na Sicílii.

Studio s pobočkami v Praze, Brně, kalifornském Novatu a britském Brightonu má ale poměrně trnitou historii. V průběhu let došlo ke zrušení tří rozpracovaných a nikdy neoznámených projektů, s čímž souvisely i masivní vyhazovy.

A teď se znovu propouštělo, přičemž sdělení této nepříjemné informace připadlo na bedra Nicku Baynesovi, novému šéfovi Hangaru 13, který tento post převzal po zakladateli studia Hadenu Blackmanovi z kraje tohoto měsíce. Takhle si asi začátek své pozice vedoucího nepředstavoval.

S informací přišel web Bloomberg, který měl vyslechnout nahrávku z firemního virtuálního meetingu, kde Baynes informoval zaměstnance o propouštění na nespecifikovaných pozicích. Tyto události posléze Bloombergu potvrdil/a mluvčí společnosti Take-Two v emailové komunikaci.

Baynes označil situaci za strašnou a ubezpečil nedotčené zaměstnance, že už neočekává další propouštění. „Všichni, kdo jste teď tady, jste stále Hangar 13 a budete jím i nadále,“ pronesl údajně Baynes.

Take-Two podle mluvčí/ho stále věří v budoucnost studia Hangar 13, které si teď prochází náročnou, ale ve výsledku slibnou proměnou. Společnost se zároveň snaží najít práci ovlivněným zaměstnancům v jiných projektech pod Take-Two, případně jim pomáhá hledat uplatnění jinde v herním průmyslu.

Hangar 13 teď podle spekulací pracuje nejen na zmíněné Mafia IV s pracovním názvem Nero, ale i na nové tenisové hře, pravděpodobně navazující na sérii Top Spin. Bloomberg v souvislosti s těmito projekty uvádí, že Baynes ve zmíněném meetingu vyjádřil touhu nechat u Take-Two schválit pokračování Nera ještě během jeho vývoje, aby se neopakovala minulost, kdy po dokončení jednoho projektu neměli vývojáři na čem pracovat. Jinými slovy se už teď myslí na Mafia V.