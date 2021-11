Take-Two ruší další neoznámenou hru od tvůrců Mafie III

Forza Horizon 5 - Launch Trailer

Fight Club #553 - O herních hororech

LongPlay - The Last of Us osmnáctá epizoda

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - Výroční edice

GamesPlay - Guardians of the Galaxy

Komentovaný stream - State of Play říjen 2021

Fight Club #552 - O herních adaptacích komiksů

GamesPlay - Age of Empires IV

Chivalry 2: Fight Knight Update - Launch Trailer

Resident Evil: The Board Game - Kickstarter Trailer

Age of Empires IV - Launch Trailer

LongPlay - The Last of Us sedmnáctá epizoda

Uncharted – První trailer filmové adaptace

Tomb Raider (2013) – Z vývoje: Záběry z hraní Ascension

Starfield – Settled Systems

Fight Club #551 - O Duně ve všech jejích podobách

God of War – Oznámení PC verze

Assassin's Creed Valhalla: Discovery Tour - Launch Trailer

Redakční žebříček - Který díl Far Cry je nejlepší?