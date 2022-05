Mafia IV by se mohla odehrávat na Sicílii v rodině Dona Salieriho

16. 5. 2022 10:35 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Před dvěma týdny se objevily nové nepotvrzené informace o chystané hře z dílny částečně českého studia Hangar 13, kterou by měla být tolik spekulovaná Mafia IV. Pokračování s kódovým označením Nero by se mělo odehrávat ještě před děním prvního dílu a vznikat v prostředí Unreal Enginu 5. Dle informací serveru Kotaku vede vývoj Nick Baynes, který přebral post šéfa studia po odcházejícím Hadenu Blackmanovi.

Redaktor serveru XboxEra Nick Baker k těmto drbům během uplynulého víkendu v podcastu přidal trochu víc dalších, opět neoficiálních podrobností. Podle jeho zdrojů se skutečně jedná o prequel dějově předcházející první Mafii, který ale tentokrát nebude zasazený do amerického velkoměsta, ale na Sicílii na přelomu 19. a 20. století.

Tam by měl odvyprávět příběh rodiny Dona Salieriho, ikonického mafiánského bosse prvního dílu. Není zcela jasné, jestli to bude právě Ennio, kdo bude herním protagonistou, sledovat jeho vzestup v samotné kolébce mafie by ale z příběhového hlediska dávalo velký smysl.

Baker prohlásil, že by z hlediska hratelnosti čtyřka neměla jít ve stopách trojky a jejího (poněkud repetitivního) otevřeného světa, ale po vzoru jedničky a dvojky být lineárnější.

Vedle toho se Nick Baker v podcastu podělil o potenciálně zajímavé informace pro fandy virtuálního tenisu, zejména ty tuzemské. Nevyloučil sice, že se české týmy Hangaru 13 z Prahy a Brna podílejí na čtvrté Mafii, ale vedle toho má u nás vznikat pokračování tenisové série Top Spin.

Z historického hlediska není tahle spekulace nijak nesmyslná – ještě jako 2K Czech studio před jedenácti lety vytvořilo Top Spin 4. Nick tvrdí, že by se mělo jednat o pátý díl a hra by se mohla veřejnosti ukázat už příští rok, ale také zvěstuje návrat konkurenční série tenisových simulátorů Grand Slam Tennis od EA Sports.

Ani tenis z české dílny, ani čtvrtá Mafie zatím nejsou oficiálně vytesány do kamene, a tak berte Bakerovy informace s rezervou. On sám si v tomto případě svým zdrojem není zas tak jistý, ale na druhou stranu to celé nezní kdovíjak nepravděpodobně. Líbilo by se vám pokračování Mafie na Sicílii?