Mafia IV by se mohla odehrávat před prvním dílem

6. 5. 2022 13:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Včera jsme se dozvěděli o odchodu Hadena Blackmana, šéfa studia Hangar 13, které vytvořilo třetí Mafii, remake té první a remastery zbylých dvou. Web Kotaku k tomu ale má mít údajně zákulisní informace týkající se nové hry, kterou ve studiu chystají. Tou má být už mnohokrát spekulovaná Mafia IV.

Podle anonymních zdrojů Kotaku dostal projekt pracovní název Nero a půjde o prequel celé série. To znamená, že by se měl odehrávat ještě před třicátými lety minulého století, které jsme navštívili v první Mafii a byli svědky sklonku prohibice. Mafia IV by tak klidně mohla zkoumat počátky prohibice ve 20. letech minulého století. Nebo že bychom se snad vrátili až do první světové války?

Vývoj hry by měl mít na starost Nick Baynes, který je zodpovědný i za vydání Mafia: Definitive Edition a Mafia: Trilogy a který přebírá post šéfa Hangar 13 po Blackmanovi.

Poslední informací, kterou Kotaku dostalo, je změna enginu. Mafia IV prý nemá používat interní engine, který poháněl Mafia III i Mafia: Definitive Edition, a místo toho využije Unreal Engine 5. Vývoj je prý ale ve velmi rané fázi.

Jsou to samozřejmě nepotvrzené drby, ale na něčem v Hangaru dělat musí. V průběhu let vyšlo najevo, že vývojáři pracovali již na třech různých hrách, jejichž vývoj byl postupně zaříznut. Jmenovitě šlo o špionážní hru Rhapsody, akční RPG Mosaic a kooperativní akci Volt, jejíž vývoj utnula mateřská společnost Take-Two, přestože do něj stihla nasypat přes miliardu korun.