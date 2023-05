Nejčtenější články týdne: Nová česká střílečka a nejlepší mobilní prokrastinace

21. 5. 2023 16:32 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Co si budeme povídat, české hry nevychází zrovna často. A ještě méně často se to opravdu povede. Tentokrát ale tvůrce Spytihněv trefil hřebík na hlavičku a se svojí novou střílečkou Hrot uspěl. A to minimálně v očích kritiků, neboť Pavel se české novince věnoval v recenzi, dal hře devítku a hned z toho byl jeden z nejčtenějších článků uplynulých dnů. Hrot sice očividně necílí na širokou hráčskou masu, ale nese v sobě odkaz starých střílečej z 90. let, což je na něm také patrné. Sázka na nostalgii se vyplatila a další povedená česká hra je na světě. Gratulujeme!

