Sledujte Fight Club #627 o nové Zeldě a sandboxu ve hrách od 15:00

17. 5. 2023 14:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

O čem jiném bychom si v aktuálním Fight Clubu měli povídat, když ne o nové Zeldě, která momentálně válcuje pozornost herního světa. Tears of the Kingdom se Nintendu povedly a my si tentokrát nebudeme povídat jen o hře samotné, ale i o tom, že se šest let po vydání Breath of the Wild nikdo nepokusil značce konkurovat.

U mikrofonů se potkají Pavel, Aleš a Šárka, do diskuze se ale můžete zapojit i vy. Své dotazy a poznámky nám můžete posílat buď na adresu podcast@games.cz, nebo přímo do chatu během živého vysílání. Pozor, dnes začínáme výjimečně o hodinu dříve než běžně, u obrazovek vás budeme čekat už v 15 hodin!