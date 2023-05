Grand Theft Auto VI by mohlo vyjít už příští rok

18. 5. 2023 11:45 | Novinky | autor: Jan Slavík

Že se ve studiu Rockstar nutně musí pracovat na Grand Theft Auto VI, nemohl pochybovat ani člověk, který jinak běžně odpovídá na maily od nigerijských princů a posílá své bankovní údaje neznámým filantropům v očekávání milionových dědictví. Svět by zkrátka nedával smysl, kdyby se hra nechystala a zlatý důl zůstal ležet ladem. Vývojáři to mezi řečí potvrdili loni v únoru, ale od té doby jsme nic konkrétnějšího, krom mrzutého úniku z alfaverze z konce loňského roku, pořád neviděli.

Žádné oficiální datum vydání k dispozici zatím není, ale přišel poměrně výrazný náznak: Vydavatelská společnost Take-Two zveřejnila výsledky hospodaření za uplynulý fiskální rok 2023. Z těch můžeme vyčíst vcelku standardní sadu dat týkajících se finančních toků ve firmě, z nichž lze vypíchnout hlavně výrazný nárůst obratu, který oproti předchozímu fiskálu poskočil o dvě miliardy dolarů až na celkových 5,3 miliard. Společnost za to s největší pravděpodobností může vděčit nově pořízenému mobilnímu studiu Zynga.

Zajímavější (alespoň pokud nejste akcionáři Take-Two či nesedíte ve správní radě společnosti) je však výhled do budoucna, konkrétně velké plány pro fiskální rok 2025 (tedy období mezi 1. dubnem 2024 a 31. březnem 2025), o které se firma podělila prostřednictvím tiskové zprávy:

„Fiskál 2025 je pro naši společnost vysoce očekávaným rokem. Během posledních několika let jsme připravovali naši firmu na vydání neuvěřitelně silného portfolia titulů, kterým věříme, že posunou společnost na ještě vyšší úroveň úspěchu,“ stojí ve zprávě.

„Ve fiskálním roce 2025 se chystáme vstoupit do nové éry a vydat několik přelomových her. Věříme, že vytvoří nové standardy průmyslu a umožní nám dosáhnout obratu 8 miliard dolarů. Dále očekáváme, že si tento trend udržíme a ve fiskálním roce 2026 a dalších letech budeme dosahovat ještě vyšších výsledků,“ netají se Take-Two optimismem.

Nikdo sice na plná ústa nezmiňuje Grand Theft Auto, ale jen s obtížemi se hledá jiný titul z portofila vydavatelské firmy, který by měl šanci tak ambiciózní cíle naplnit. GTA VI by to však měla zvládnout s přehledem, vždyť se jedná o nástupce nejprodávanější hry v historii – GTA V vydělalo miliardu dolarů za den a za dobu své existence pak zatím udalo neskutečných 180 milionů kopií. A to navíc ani omylem nemusí být konečná cifra, vzhledem k tomu, že hra v posledních letech pravidelně prodává přes pět milionů kusů za každé čtvrtletí.

A pokud bude Grand Theft Auto VI provázet i nějaká dojná kráva v podobě nového GTA Online, za jejíž existenci bych vložil libovolnou končetinu do ohně, finanční cíle firmy začnou brzy dávat smysl. My, hráči, se mezitím můžeme začít těšit na příští rok. Souhlasí ostatně i Microsoft, který také čeká vydání GTA VI během roku 2024.