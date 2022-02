Rockstar oficiálně potvrdil vývoj nového dílu Grand Theft Auto

Trvalo to neskutečně dlouhou dobu, ale Rockstar konečně promluvil na konto nového dílu městské akční série Grand Theft Auto. Ne, bohužel se nejedná o plnohodnotné oznámení s názvem, obrázky či videem, ale zatím pouhé ujištění, že něco jako GTA VI je skutečně ve vývoji. Aspoň něco!

„Mnozí z vás se ptají po novém dílu série Grand Theft Auto. S každým novým projektem je naším cílem výrazně překonat to, co jsme přinesli dříve. S potěšením můžeme potvrdit, že právě probíhá aktivní vývoj dalšího pokračování,“ napsal někdo z Rockstaru na Twitter.

Další informace o novém GTAčku nám sdělí ve chvíli, kdy na to budou připravení, a pokud je chcete dostat z první ruky, je vám doporučeno sledovat blog Rockstar Newswire. Jen pro připomenutí, první verze GTA V pro PlayStation 3 a Xbox 360 vyšla již v září roku 2013, tedy trvalo více než 9 let, než Rockstar oficiálně promluvil o novém díle. A kdo ví, jak dlouho ještě budeme čekat na jeho vydání. O GTA V se před jeho vydáním vědělo dva roky.

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.



With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.