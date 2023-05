19. 5. 2023 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Zatímco český národní hokejový tým se snaží uhrát co nejvíce bodů na probíhajícím mistrovství světa, my se pokusíme vyhrát alespoň jeden, dva, tři zápasy v novém, nemilosrdném hokejovém utkání ve velmi originální hře Tape to Tape. Do hokejového klání se pustí Patrik s Vaškem živě od 15:00 na YouTube.