Tři mobilní hry, s nimiž dlouhodobě prokrastinuju

17. 5. 2023 17:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Prokrastinace je hrozná věc, ale občas i takový workoholik jako já potřebuje všeho zanechat, na nic nemyslet a strávit pár minut u nějaké hloupoučké, byť třeba nápadité hry. Na mobilu. Chvilku před usnutím, v MHD a samozřejmě na záchodě.

Takových her se mi na mobilu vystřídaly desítky, ale v posledních měsících jsem se ustálil na třech, které porůznu zapínám, někdy jen abych si vyzvedl denní odměny, jindy abych s nimi strávil třeba 15 až 30 minut.

Všechny jsou zadarmo, uspokojivé, nenáročné a člověk má velmi dobrý pocit z progresu, který je naprosto samozřejmý až nesmyslně štědrý. Budu rád, když mi sami do komentářů napíšete tipy na obdobné hry a hříčky, kterými si na mobilu krátíte čas a s nimiž odpočíváte!

Survivor.io

Jako první přišel na řadu Survivor.io, který teď už – pravda – nehraju zas tolik, ale stále se k němu tu a tam vracím a zase trošku pokročím. Jedná se v podstatě o klon „starých“ dobrých Vampire Survivors, které jsou sice na mobilech rovněž dostupné zadarmo, ale já je na této platformě vůbec nehraju. Nahrál jsem se jich dostatečně na Steam Decku a pak začal objevovat další hry tohoto mladého žánru.

Survivor.io se mi postaral o spoustu hodin zábavy. Je to stejně tak jednoduché a okamžité, ale barevnější a svižnější, protože jednotlivé pokusy končí nejpozději v 15. minutě. Vylepšujete si postavu, měníte zbraně a výbavu, žasnete nad komby, snažíte se vymaxovat každou ze schopností, aby se před vámi rozpoutalo naprosté grafické peklo, jak se na vás ženou stovky nepřátel, jejichž těla se kácejí pod vašimi automatizovanými útoky.

V takových chvílích hru ani nemusíte hrát, jen stojíte uprostřed obrazovky a počítadlo potvrzených zabití skáče do desetitisíců. Je to strašně návykové, úrovně jsou čím dál tím těžší a grindu se samozřejmě nevyhnete, ale hra je dlouho zábavná bez nutnosti utratit jedinou korunu.

SSSnaker

SSSnaker je ve své podstatě trochu podobný principu Vampire Survivors, tedy hra samotná má na starosti vaše útoky, zatímco vy se musíte starat jen o pohyb postavy. Tou postavou je tady ale had a možná už jste správně odhadli, že v tomto případě se čerpala inspirace ze stařičkého Hada, kterého jsme před desítkami let pařili na prvních mobilech.

Na rozdíl od Vampire Survivors nebo Survivor.io tu procházíte jednou úrovní za druhou, přičemž v každé čelíte postupně se zjevujícím nepřátelům s rozličnými útoky a schopnostmi. Z některých padají bubliny, které vás stejně jako v dávné předloze obdaří novým článkem těla, ale tady přichází skvělý twist – každý článek je kanón, který automaticky střílí po nejbližším nepříteli.

Čím jste delší, tím větší máte palebnou sílu a tu a tam se samozřejmě dočkáte i upgradu, který promění vaše základní dělo v kanón chrlící oheň, elektřinu a jiné srandy, přičemž daný druh děla můžete plošně až třikrát vylepšit, abyste si i tady zajistili oku lahodící grafický bordel.

A místo toho, abyste zemřeli tím, že sami sebe kousnete do ocasu, vytvoříte devastující smyčku, která zničí cokoliv, co se v ní ocitne. Jediné, co musíte ochránit před útoky nepřátel, je vaše hlava, takže jim nejčastěji vystavujete své tělo plné desítek kanónů.

SSSnaker je naprosto skvělá záležitost, v níž je pohyb hadem mnohem důležitější a zábavnější než postavou v Survivor.io, a pokud u hry vydržíte dostatečně dlouho, vedle všemožných vylepšení si odemknete i režim o něco podobnější Survivorům, případně hrám jako Snake.io, kde už se můžete „zakousnout“ do jiných hadů a tím se zranit.

Tomb Raider Reloaded

Do třetice všeho dobrého tu máme další auto-shooter (ano, z článku chtě nechtě vyplývá, že mě teď baví hry, v nichž jen běhám a akce se děje tak nějak sama). Tomb Raider Reloaded vychází z mé oblíbené série s Larou Croft, což je ale to poslední, co by vás na hře mělo zajímat, protože se značkou to nemá společného nic kromě slavné hrdinky.

Mě samozřejmě nalákalo téma (stejně jako v případě Mighty Doom, ale ten mě tolik nechytl, z dobrého důvodu). Obával jsem se nízkého hodnocení v Google Play, ale nakonec mě hra chytla a nijak mi nevadí, že Laře nedělá zrovna dobré jméno. Baví mě zkrátka hratelnost, která je v jádru stejná jako u SSSnakera, tedy opět jedna malá aréna za druhou plná nepřátel, opět spousta a spousta vylepšování postav a vybavení skrze grind, mnoho událostí, denních výzev a tak podobně.

Ale i tady jsem si našel ve ždímané formulce něco, čím mě hra dostatečně zaujala a připoutala – Lara střílí pouze tehdy, když stojí. Nepřátelé a pasti vám jdou neustále po krku a vy musíte hledat místa, kde se na chvilku můžete zastavit, abyste postříleli pár příšerek dřív, než se oženou po vašich odhalených stehnech…

Asi to zní jako prkotina, ale pro mě je to takhle skvěle napínavé a hře musíte věnovat víc pozornosti a kontroly než SSSnakerovi (a mnohem víc než Survivor.io), což je prostě občas žádoucí.

Jsem cílovka!

Žádná z těchto her není dokonalá a na poměry velkých videoher jde samozřejmě o prkotiny. Úplně všechny tituly z mého seznamu jsou určené pro specifické publikum, které na mobilu nevyhledává placené hry bez mikrotransakcí a reklam. Ale mně se s nimi zkrátka dobře prokrastinuje a odpočívá.

Mohl bych hrát hry jako XCOM, různé strategie, závody a podobně. Jenže já na mobilu vlastně nechci hrát. Od toho mám počítač a konzole. Na mobilu si chci prostě jen jednou, dvakrát denně na pár minut zapnout nějakou blbinu (dříve jsem propadl třeba idle hrám), která je uspokojivá tím, jak je jednoduchá, přístupná a okamžitá, a přesto se toho v ní děje strašně moc a pořád se na vás sypou odměny. Kdo mi rozumí?