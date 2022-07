Z popela Space Invaders a Arkanoid povstala moje nová mobilní závislost PunBall

8. 7. 2022 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Přestože se na Gamesech mobilním hrám prakticky vůbec nevěnujeme, neznamená to, že bychom je nehráli. Akorát to, co hrajeme, třeba vůbec nestojí za řeč, stydíme se za to nebo nám to slouží čistě jako krátkodobé potěšení, odpočinek či guilty pleasure, který nutně nesmrdí prací.

U mě je to tak, že mám takzvaná „období“. Někdy celé měsíce nezapnu jedinou mobilní hru, aby mě nato chytla nějaká blbina typu farmaření, s níž strávím nejen celý víkend, ale i další týden a někdy i celý dlouhý měsíc.

Chvíli jsem si myslel, že další takovou hrou v pořadí bude Idle Ocean Cleaner či Diablo Immortal, ale ty mě nakonec rychle opustily, neb jsem našel svou další mobilní závislost – PunBall. A o této hře prostě musím někomu něco říct!

zdroj: Habby

Jakýpak Pinball, PunBall!

Jak si teď uvědomuju, naprostá většina mých mobilních závislostí z poslední doby byla z ranku idle her, protože jednoduše nemám čas na mobilu vyloženě hrát. Chci se do hry zalogovat jen během nejnutnější záchodové seance, párkrát na něco kliknout a jít se zase věnovat věcem, které mají přeci jen větší smysl a tolik nesmrdí prokrastinací.

S PunBallem je to jiné. Konečně jsem totiž našel hru, kterou mě vyloženě baví hrát a kterou musíte hrát, abyste v ní pokročili dál. Za dobu vaší nepřítomnosti se zde vůbec nic nestane, dostanete akorát pár zlaťáků a zkušeností.

Název vám napovídá, že inspirací pro PunBall byl stařičký Pinball, ale ve skutečnosti jde spíš o spojení legendárních titulů Space Invaders a Arkanoid, které tvůrci z Gorilla Game Studio spolu s vydavatelstvím Habby okořenili mnoha dalšími prvky.

zdroj: Vlastní foto autora zdroj: Vlastní foto autora zdroj: Vlastní foto autora

Space Arkanoid

V PunBallu se stáváte čarodějkou schopnou metat koule s mnohými efekty. Před vámi je místnost postupně se plnící nepřáteli, kteří se po každém vašem tahu posunou o jednu řadu směrem k vám – proto Space Invaders.

Zbytek je Arkanoid. Vypálíte kýženým směrem salvu koulí a sledujete, jak se tu odrazí od stěny, tu od hlavy kostlivce, tu od zeleného stvoření střílejícího po vás bolestivý hrášek. S každou ránou do kokosu protivníka mu o kus klesnou životy, zvedá se vám kombo schopné vyvolat dodatečné efekty a na obrazovce mobilu dochází k orgii efektů.

Je to jednoduché, je to návykové. Jak přibývají nepřátelé, zlepšujete se i vy. Zatímco na začátku každé úrovně pálíte jen jednou koulí, na jejím konci jich můžete mít třeba 40, a to už je pořádná podívaná. Navíc tu a tam seberete nový skill, který běžnou kouli promění například na fireball, bombu, černou díru či elektrický šok.

Každých 40, 50 či 100 dotyků vašich koulí s nepřáteli může spustit na těchto číslech založené další efekty – například vystřelit rakety na nejzraněnějšího protivníka. A když se vám jedním tahem podaří střely zacyklit a vytvořit kombo o hodnotě 1 000 a víc, dostaví se neskutečně uspokojivý pocit po efektním vyklizení celé hrací plochy a odvrácení zdánlivě nevyhnutelné smrti.

Umírat je přirozené

Když necháte nepřátele dojít až k vám, tak sice zmizí, ale dají vám u toho ťafku. Cílem je probojovat se jednou úrovní až k závěrečnému bossovi, který je větší a nebezpečnější verzí běžných monster. Jen si na mě vzpomeňte, až budete zápolit se štítařem, kterého nelze zranit zepředu, s healerem, který zvrátí každé vaše snažení či s rozdvojující se rosolkou, kterou nestačí zabít jen jednou.

Protože jsme v žánru roguelike, umírat budete. Ale pokaždé si odneste nějaké zkušenosti a peníze, jimiž si odemknete nové úrovně postavy a vylepšíte své útoky a zdraví. Tady bohužel nejde o žádný rozvětvený strom, jen přímou cestu daných vylepšení, kterou musíte chtě nechtě slepě následovat, nicméně to jako systém progrese funguje.

Další vylepšování se týká vašeho oblečení a zbraní, ale ani v této oblasti nečekejte nic vzdáleně podobného počítačovým RPG. Sice si můžete vyměnit jednotlivé kusy výbavy, ale pokud nejsou o řád vzácnější, moc smyslu to nemá.

zdroj: Vlastní foto autora zdroj: Vlastní foto autora zdroj: Vlastní foto autora

Free-to-play, který po vás nic nechce

PunBall je poměrně klasickou mobilní hrou s nekonečným množstvím možností, jak utratit skutečné peníze. Ale já hru už tak měsíc hraju dennodenně, mám v ní spousty hodin a zatím jsem jedinkrát nepocítil nutnost si něco usnadnit.

Hra je totiž poměrně štědrá, neustále vás za něco odměňuje v denních úkolech, nejrůznějších výzvách, battle passu, dostanete zdarma spoustu truhel i diamantíky. Nechybí ani možnost sem tam zhlédnout reklamu a dostat další odměnu, dokonce se tímto způsobem můžete v boji jednou oživit, ale vítám, že žádná z reklam není nevyžádaná. Nikdy na vás po určité době hraní nevyskočí upoutávka na další mobilní hru.

Jistě to má co do činění s tím, že PunBall stojí na klasickém systému energie, kterou utrácíte za vstup do arény. Teoreticky zvládnete na jedno nabití jen tři hry, ale opět je zde spousta způsobů, jak energii načerpat, přičemž zhlédnutí jedné reklamy za jedno další kolo je ta největší, ale zároveň nijak strašná oběť.

Vytrvej a budeš odměněn

PunBall mě fakt baví, ale netvrdím, že je to nějaká bezchybná revoluce. Postup hrou a vývoj postavy je nebývale pomalý, a to až nesmyslně. Spousta zajímavého obsahu je zamčená za investované hodiny, aniž by hráč tušil, že na něj pořádná porce dobrot teprve čeká.

Po absolvování velkého počtu úrovní se dostanete k vlastním mazlíčkům, které si dále vylepšujete a kteří vám poskytují další dodatečné schopnosti. Objeví se denní výzvy s bláznivými pravidly, události, v nichž kupříkladu stoupáte věží bitvu po bitvě nebo putujete po mapě a sbíráte poklady. Začnete bojovat v hodnocených zápasech s žebříčky, vaši klasickou výbavu obohatí artefakty a sám netuším, co dalšího přede mnou hra po měsíci aktivního hraní ještě skrývá.

Fakt, že je spousta takto klíčového obsahu (jako třeba tolik zábavné denní výzvy) uzamčená za daleký postup hrou, mi přijde jako největší pochybení PunBallu. Tento článek jsem totiž napsal již před nějakou dobou a stěžoval si v něm, že toho ve hře ve výsledku vlastně moc není. Ale něco mi říkalo, že bych tomu měl dát ještě chvilku, a dobře jsem udělal. Hra mě velmi mile překvapila.

zdroj: Vlastní foto autora zdroj: Vlastní foto autora zdroj: Vlastní foto autora

PunBall je narvaný k prasknutí a zatím jsem nepocítil, že by můj zájem o něj začínal opadat. Ale musel jsem vytrvat. Hráč, který mu dá šanci jen na pár jízd MHD, bude ochuzen o nálož dodatečných aktivit, které hru činí ještě zajímavější. Pokud vás tedy chytne základní hratelnost, vytrvejte, protože vaše snažení a pokrok budou po zásluze odměněny.

PunBall je chytrá a návyková hra, která bere dekádami ověřenou hratelnost a prezentuje ji v moderní podobě se zábavnými cingrlátky. Pokud zrovna nemáte co pařit na mobilu a chcete opravdu hrát, nejen klikat v nějaké idle hře, dejte PunBallu šanci. Třeba mě pak budete proklínat za to, co za závislárnu jsem vám ukázal…