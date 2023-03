Mighty Doom je ostudou respektované značky

30. 3. 2023 17:30 | Dojmy z hraní | autor: Adam Homola

Udělat mobilní hru na základě populární velké značky z PC a konzolí je logický krok a od té doby, co se na chytrých telefonech rozšířily obchody s aplikacemi, to dělá skoro každý. Ostatně aktuální Mighty Doom taky není prvním dílem pekelné série, který si můžete zahrát na dotykovém displeji mobilního zařízení.

Jde ale o prvního mobilního Dooma vyloženě šitého na míru moderním chytrým telefonům. Hru, která by na PC moc fungovat nemohla. A bohužel moc nefunguje ani na těch mobilech. Hned vám vysvětlím proč.

Walking simulator

Mighty Doom je mobilní střílečkou, ve které nestřílíte. Jen chodíte. Střílení i míření probíhá samo a vaším úkolem je po kratičkých úrovních pobíhat tak, abyste pokud možno schytali co nejméně nepřátelských projektilů a zároveň rozeseli své vlastní rány nikoliv do různých překážek, ale do útrob démonů. Triviální a perfektně funkční koncept snadno ovladatelný jednou rukou, v režimu na výšku. Potud ještě mírný palec nahoru.

Každá úroveň tu navíc trvá jen pár vteřin, maximálně pár desítek. Hratelnost je opravdu blesková, přičemž na konci každé úrovně vás čeká výběr ze tří možných vylepšení, zpravidla rozdělených mezi brnění, životy a různé možnosti střílení. Nakliknete upgrade a instantně jdete do dalšího kola s více nepřáteli, přičemž dříve či později narazíte i na bosse.

zdroj: id Software

Jenže jakkoliv to takhle na papíře zní pořád ještě docela příčetně, tady už naráží motorová pila na kámen. Střílení neovládáte, a tak není ani moc zábavné, ani uspokojivé. Vámi ovládaný pohyb po prostředí je obyčejný, bez špetky invence či inovace. Tu a tam nějaký ten teleport či skokánek jako vrchol originality vážně neberu. Je to všechno tak rychlé, že vás to v prvních minutách může snad i trochu bavit. Jenže s každou další odehranou úrovní se tahle nádhera vybarvuje víc a víc a vy si chcete jen odplivnout.

Vizuální amatéřina

Nový Doom se nemůže pochlubit parádní hratelností a už v žádném případě se nad ostatní nebude vytahovat grafikou a vizuální prezentací obecně. Spíš než jako Doom to celé působí jako laciný amatérský odvar, jako nízkorozpočtová mobilní hříčka z doby před pěti lety. Nezachraňují to ani animace, zvuky, hudba. Prezentace tady jednoduše není hezká a vlastně to ani moc nevypadá jako Doom, až na pár očividných pomrknutí pomocí hrstky ikonických propriet.

Vývojáři dělají zase tu stejnou chybu, která potopila Gears POP. Snaží se přetvořit neuvěřitelně drsné macho předobrazy do rádoby roztomilých, stylizovaných a hravých panáčků a zoufale jim to nejde. Nakolik v tom selhávají oni a nakolik to s tímhle materiálem prostě nejde dostatečně dobře udělat, už hodnotit nechci. Výsledný vizuální styl je ale rušivý, nehezký a k tématice se vůbec nehodí.

Mobilní nešvary

V dnešní době je mi v kontextu velkých (nejen) mobilních značek už stydno psát o predátorských mobilních praktikách, ale ano, bohužel jsou i tady. V tomhle směru se vývojáři vůbec nesnaží, a tak jen líně obšlehli ty největší prasárny a ohnuli je směrem ke zdejší hratelnosti.

Mighty Doom je chlívkem pro all-stars mobilních nešvarů. Je tu snad všechno, co byste tu mít nechtěli: Energie, mikrotransakce, časovače, házení kostkou, několik měn, nekonečné upgrady všeho možného, prvky gamblingu, nátlak na utrácení… Jakmile proběhnete prvních pár úrovní, otevře se vám před očima tohle panoptikum v celé své ohavnosti a to mi věřte, že je tu toho tolik, až z toho jde hlava kolem.

zdroj: Foto: id Software

Ano, i tohle tady je...

Ve výsledku se tak poměrně brzy dostanete buď k nekonečnému tupému grindu, k placení, nebo k potupnému čekání na energii. A zdá se, že je tomu přizpůsobený i design, který vás tímhle směrem tlačí. Definitivně vám to ovšem nepotvrdím, protože po několika hodinách jednoduše odmítám hrát dál a proinvestovat se do endgamu vážně nehodlám. Kompletní zhodnocení dopadu monetizačních systémů na hratelnost i endgame nechť vám sdělí někdo jiný někde jinde v recenzi, já ve svých rychlých dojmech jen znechuceně kroutím hlavou.

Nemluvě o tom, že hromady statistik a možností a vylepšení a zbraní a inventářů a nevím čeho všeho stojí ve velkém kontrastu s jinak triviální hratelností. Očividně tu šla drtivá většina času a energie vývojářů do monetizace, nikoliv do designu. A na výsledné hře je to strašně poznat.

Kéž by to bylo jako Diablo

Neříkám, že Mighty Doom je na ploše pár minut utrpení, ale rozhodně to není ani zábava. Prostě to tak nějak existuje, je to zadarmo a chvíli vás to asi zvládne neurazit. Jenže velice záhy zjistíte, jak řídká je hratelnost a jak hutné jsou monetizační prvky.

Kéž by si tady tvůrci vzali příklad z Diablo Immortal. Jeho monetizační systémy by taky nikdo slušný určitě nevychvaloval, nicméně většina hratelnosti jako takové je nejen zábavná, ona je i násobně víc promyšlená než cokoliv v Mighty Doom. Je vidět, že si nad tím vývojáři z Blizzardu a NetEase sedli a opravdu dlouze přemýšleli, jak adaptovat každičký detail a prvek „velkých“ her série Diablo na mobilní telefony.

Tohle se v id Software a Alpha Dog Games zřejmě moc neřešilo. Tvůrci jen vzali triviální hratelnost, co nemůže moc dlouho vydržet, zasypali ji hromadou monetizačních systémů a teď doufají, že jim z toho něco vykvete. A co já vím, on to třeba bude úspěch, ostatně i to Diablo Immortal vydělává velké peníze, jenže tam je jádro hry zábavné a nabízí poměrně slušnou hloubku, délku i znovuhratelnost.

zdroj: Foto: id Software

Ne, raději spin-off

Když už se Microsoft musí rozkračovat, měl by dělat raději spin-offy, nikoliv čistě mobilní hry. Halo Wars byly moc fajn, Gears Tactics byly super, Forza LEGO byla zábava…

Mighty Doom je za mě jen ostuda značky a nedokážu si moc představit, kdo z něj bude nadšený nebo kdo to může dlouhodobě hrát. Snahu Microsoftu chápu, nicméně je zjevné, že mobilní hry mu zase tolik nejdou. Halo: Spartan Assault si dnes už nikdo nepamatuje, Gears POP raději zrušili a něco mi říká, že Mighty Doom skončí časem stejně.

Tak si držme palce, aby ty mobilní Age of Empires dopadly když ne skvěle, tak alespoň důstojně.