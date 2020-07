Nejčtenější články týdne – letní záplava her

5. 7. 2020 19:11 | autor: Redakce Games.cz

Červenec že bude sucho? Ani náhodou! Tedy, to reálné sucho bohužel asi bude horší a horší, ale herní sucho nám tento měsíc opravdu nehrozí. Vykopáváme novou Trackmanií, následuje prý povedená VR pecka Iron Man, Ubisoft vydává test své nové tříáčkové battle royale a PCčkáři si mohou začít hrát na poslíčky v Death Stranding. Hlavně ale dostaneme nového Maria s velkým otevřeným světem. A když už jsme u těch velkých open worldů, nesmíme zapomínat na asi největší hru července – Ghost of Tsushima. O herní pecky tak nouze rozhodně nebude a my v redakci nevíme co dřív.

