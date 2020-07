Na PlayStation se chystá devítka zajímavých indie her

2. 7. 2020 14:21 | autor: Patrik Hajda

Společnost Sony Interactive Entertainment (SIE) z noci na dnešek představila novou iniciativu PlayStation Indies, jejímž úkolem je hledat a podporovat nadějné projekty malých studií, která se na rozdíl od velkých týmů nebojí tolik riskovat. Díky tomu mohou přicházet s originálními, neotřelými nápady, na které si AAA hry jen tak netroufnou.

Projektu šéfuje Šúhei Jošida, který byl od roku 2008 až do loňského listopadu prezidentem Worldwide Studios v SIE. A právě on nám představil prvních devět her začleněných do této iniciativy, které vyjdou na jednom (nebo i obou) z nejnovějších generací PlayStationů, přičemž nejde nutně o exkluzivní tituly.

Hned první hra je synonymem pro originalitu. Jde o jakýsi relaxační, explorativní zážitek se souboji z JRPG plný dialogů mezi ústřední dvojicí, se kterou budete poletovat po krajině a pouhým svým pohybem ji zbavovat jakéhosi růžového závoje. A ano, jde o kooperaci dvou hráčů. Vyjít by měla ještě letos na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Switchi.

Tato pozoruhodná logická hra si hraje s našimi smysly podobně jako Superliminal. Jde o rekurzivní svět, ve kterém existuje miniatura prostředí kolem vás, a v té ještě menší, ale ta samá miniatura, přičemž vaše prostředí je rovněž miniaturou pro jiné, ale stejné obří prostředí. Cokoliv uděláte v jedné miniatuře, se v reálném čase projeví ve všech ostatních „realitách“. Slovy těžko popsatelnou hratelnost snáz pochopíte ve videu výše. Z luštění puzzlů se nám zavaří mozky na PC, PlayStationu 4 a PlayStationu 5.

Pod krásně malovanou slupkou se ukrývá jednoduchá explorativní adventura založená na zajímavém principu. Svět, po kterém pobíháte a plníte v něm úkoly pro přátelské poutníky a zvěř, je složený z dlaždic, které můžete libovolně přeskládávat a tvořit tak vlastně úplně nové světy. Přetváření mapy bude klíčem k vyřešení mnohých hádanek. Se hrou počítejte na podzim na PC a PlayStationu 4.

Dobrých her s hackerskou tematikou pár existuje, ale většinou na problematiku nahlížejí z pohledu simulace. Recompile je v prvé řadě akční plošinovka s prvky metroidvanie, ve které bojujete s obrannými systémy a řešíte hádanky v duchu hackování. Navíc vás bude provázet větvící se příběh, který se ale vejde do 1 reálné vteřiny. Neotřelý přístup k hackerství si vyzkoušíte ještě letos na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X.

V pochmurné adventuře objevíte svět skrytý za naším světem, kvůli čemu vám bude připadat, že váš dosavadní život byl jen pouhý sen. V příběhu, který pravděpodobně bude plný metafor, se snažíte najít cestu zpátky domů ke své milované ženě, dětem a věrnému mazlíčkovi. Adventura bude okořeněná o plošinovkové pasáže. Dočkáte se jí před Vánoci na PlayStationu 4.

V dieselpunkové plošinovce se z vás stává nemilosrdný králík navlečený do jakéhosi exoskeletu s obrovitánskou mechanickou prackou, s jejíž pomocí rozmlátíte na součástky roboty útočící na vaší špinavou domovinu. Kromě ní budete mít k dispozici ještě vrták a bič. A protože jde o metroidvanii, očekávejte spoustu skrytých tajemství. Dočkat bychom se měli ještě letos na PlayStationu 4.

Sami nebo s kamarádem se vrátíte do 70. let minulého století, kde se z vás stanou nešťastní kosmonauti. Nešťastní proto, že na vás v rámci scénářů čeká jedna lapálie ve stavu bez tíže za druhou. Celá hra je založená na fyzice a možnosti ovládat každou ruku zvlášť. Mohla by to proto být podobná sranda jako Human: Fall Flat a Gang Beasts. Uvidíme příští rok na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.

