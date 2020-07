Slavní Worms se vrací v realtimové battle royale Rumble

2. 7. 2020 14:09 | autor: Patrik Hajda

Nesmrtelná série Worms nepřestává ani po 25 letech existence překvapovat. Studio Team17, které letos slaví své 30. narozeniny, si pro díl Worms Rumble připravilo něco opravdu speciálního. Zbavilo se ikonické tahové hratelnosti a pomalé tempo vyměňuje za totální chaos svižného multiplayeru.

Wormsíci jsou rychlejší, umějí se kutálet a skákat od stěny ke stěně. Ale aby to nebylo tak jednoduché, budou si muset zvyknout na ukazatel výdrže, který je čas od času přinutí zpomalit a chytnout druhý dech. Jen to nedělejte zrovna ve chvíli, kdy vaším směrem letí raketa či pověstný Holy Hand Grenade.

Worms Rumble nabídne tři multiplayerové módy, všechny pro 32 hráčů. V klasickém Deathmatchi jde jen o to nasbírat v časovém presu co nejvíc killů na vašich oživujících se nepřátelích. Zajímavější budou zbylé dva módy nazvané Last Worm Standing a Last Squad Standing.

Půjde o battle royale jednotlivců či tříčlenných týmů. V těchto zápasech už k vašemu oživení nedochází a jak názvy napovídají, hraje se do posledního červíčka či skupiny. Hře nebude chybět cross-play napříč všemi platformami a kosmetické doplňky vašich červích avatarů.

Worms Rumble by měla vyjít ještě letos na počítačích, PlayStationu 4 a PlayStationu 5. Ale už teď se můžete hlásit do uzavřené bety zde, která proběhne později na Steamu.