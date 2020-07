Jaké hry vyjdou v červenci?

1. 7. 2020 18:30 | autor: Redakce Games.cz

Článek o červnových hrách jsme sice otevřeli tím, že s nadcházejícím létem ubývá nových her, ale to se v červenci jaksi nepotvrzuje. Následující seznam čítá úctyhodné množství středně velkých, ale i opravdu velkých her a jsme vážně zvědaví, kdo to všechno bude v období dovolených hrát. Pravda, vlivem pandemie není tolik možností k vycestování, tak snad vám některá z těchto her přijde v teplých měsících vhod.

zdroj: Nadeo

Legendární závodní série se vrací, a to nejen na herní obrazovky, ale i ke kořenům stadionových formulí. Díl nazvaný jednoduše Trackmania přichází s novým platebním modelem, kdy je ořezaný základ zdarma, komplexní editor tratí za 10 eur na rok a možnost tvořit vlastní kluby a turnaje za 30 eur na rok. Na recenzi v tuto chvíli pilně pracujeme.

zdroj: Sony

Dočká se virtuální realita po dlouhé době přelomové hry? Univerzum Marvelu je na filmových plátnech sice utlumené, ale v herním světě je připravené vzkvétat. Letos nás čeká týmovka Marvel’s Avengers, pokračování Spider-Man: Miles Morales, ale jako první dostanete příležitost stát se Iron Manem a z pohledu vlastních očí se proletět nad světem plným padouchů. Ale bez PlayStationu 4 máte smůlu.

zdroj: Codemasters

Další rok, další formule. Závodní simulace od Codemasters si už pár let drží vrcholnou formu jak z hlediska jízdního modelu, tak propracované kariéry. Letošní ročník přesto hodlá posunout celý zážitek ještě o kousíček dál, i když už prakticky není moc kam stoupat. Ale třeba nás F1 2020 ještě příjemně překvapí.

zdroj: Rod Breslau Twitter

Tady jsme stále v oblasti spekulací, takže datum vydání údajné battle royale od Ubisoftu se klidně může ještě změnit. Vzhledem k tomu, že hra ještě není ani oficiálně oznámená, se takto brzké vydání jeví nepravděpodobné, ale možná se tvůrci Rainbow Six Siege a For Honor shlédli ve studiu Respawn, které oznámilo a hned vydalo Apex Legends, který se navzdory chybějící marketingové kampani stal trhákem. Uvidíme, jestli něco uvidíme…

zdroj: Kojima Productions

Poslední hře Hidea Kodžimy brzy skončí časová exkluzivita PlayStationu 4. Death Stranding možná neudělala tak velkou díru do světa, jako jeho předchozí počiny, ale to proto, že je tak děsivě jiná. Kdo jí dá šanci a přistoupí na její simulační jádro, ten objeví velice poutavý svět plný zajímavých postav, unikátní multiplayer a na počítačích pravděpodobně i o něco hezčí grafiku. A že ve hře je na co koukat.

zdroj: Sony

Jedna z posledních exkluzivit (ne-li úplně poslední) PlayStationu 4 nás zavede mezi samuraje, uvrhne nás do otevřeného světa japonských ostrovů a nechá nás vybrat si mezi tichým zabijákem a hlasitým šermířem. Půjde o další trefu do černého jako už v tolika případech her od studií patřících Sony? Na recenzi už pracujeme, takže se to brzy dozvíte.

zdroj: Nintendo

Na Switch se řítí další Mario, tentokrát ze série papírových světů. A vypadá to na obrovské RPG v částečně otevřeném prostředí se spoustu originálních miniher a nevídaným soubojovým systémem. Instalatér se protentokrát spojí se svými běžnými úhlavními nepřáteli, aby zachránil princeznu Peach ze spárů zlomyslného krále, který všechny bytosti ohýbá do origami. Na vás bude vyhladit jim přehyby a vrátit jim původní vystřihovánkovou podobu.

zdroj: Modus Games

Ztřeštěná, montypythonovská hříčka Rock of Ages se vrací ve svém třetím díle. Opět se z vás stanou předměty nejrůznějších tvarů, které se rozkutálí z kopce, nabalí na sebe spoustu dalších bizarností a rozboří cokoliv, co se jim postaví do cesty. Můžete být kolo sýra, vejce, kamenná pěst a bůhví co ještě. Fantazie tvůrců zjevně nezná mezí.

zdroj: Crytek

Crytek zjevně nechce opustit svou značku Crysis, ale nemá se ani k jejímu novému dílu. Výsledkem je tedy remaster první hry série, která svého času platila za nejnáročnější titul schopný tavit vnitřnosti počítačů. Poradí si s remasterem dnešní technologie levou zadní, nebo půjde o nový benchmark?

zdroj: THQ Nordic

Remake 15 let staré humorné akce můžete už delší dobu hrát v rámci uvolněné demoverze, která vám umožní udělat si brzký obrázek o výsledné předělávce. Mimozemšťan Crypto-137 se v moderní podobě naučil novým schopnostem, takže nepůjde o hru překlopenou jedna ku jedné, což by nemělo být na škodu. Co fungovalo kdysi, nemusí nutně fungovat dnes, takže se větší zásahy do hratelnosti dají pochopit. Jen aby nedošlo k rozbití nostalgie.

zdroj: Obsidian

Novinka od tvůrců Fallout: New Vegas a The Outer Worlds je ještě dalece vzdálená svému plnohodnotnému vydání, ale už koncem měsíce si v předběžném přístupu vyzkoušíte, jaké to je přežívat jako pidi človíček po boku gigantického hmyzu. Sami nebo v kooperaci se budete honit za surovinami, vyrábět si z nich zbraně a pevnosti, abyste v tomto světě, který rozhodně není vhodný pro arachnofobiky, vydrželi alespoň pár dní.

zdroj: Easy Day Studios

Se skateboardingovými hrami se nějak roztrhl pytel. Kromě Session a remaků prvních dvou Tony Hawků se na nás řítí také Skater XL, který je už v early accessu velice populární a žije modderskou komunitou. Hra je unikátní svým ovládáním vyžadujícím gamepad. Pokud máte pouze myš s klávesnicí, pak se do této hry nevrhejte.

Další hry, které vyjdou tento měsíc