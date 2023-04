Nejčtenější články týdne – herní stopa v neherních filmech i Pán prstenů v Total War

17. 4. 2023 9:25 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Herních filmů není na trhu zrovna málo, ale těch kvalitních moc napočítat nejde. I navzdory velkému úspěchu nového filmového Super Maria to bude platit asi i v nejbližší budoucnosti, i když díky téměř univerzálně chválenému The Last of Us bude vznikat možná o něco více seriálů. Každopádně jsou herní filmy a pak filmy hrami notně inspirované. A právě o těch více či méně přiznaných inspiracích jsme sepsali jeden článek, který jste vy prakticky hned vystřelili mezi nejčtenější články týdne.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa