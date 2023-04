Cloud, handheld, mobily... Sony konečně nevidí budoucnost PlayStationu jen v konzoli

14. 4. 2023 17:00 | Komentář | autor: Adam Homola

Ať se nám to líbí nebo ne, svatý grál expanze herního průmyslu není v konzolích. Věděl to i Google, jenže jeho šéf Sundar Pichai nebyl dostatečný kajícník, nedostal se přes zkoušku trpělivosti a setnutá hlava Stadie se teď povaluje na zemi mezi hlavami Google Reader a Google+.

Že budoucnost hraní není striktně v lokálním výkonném hardwaru, si nějakou dobu uvědomují nejen technologičtí giganti, ostatně i Amazon má svoji Lunu. Ale ví to i takový Microsoft, a i když xCloud není zatím masově rozšířenou službou, je tady, funguje a dál směle expanduje.

Zvěsti o nových technologiích nakonec dotekly i do Sony a tam začínají jednat. Pozdě, ale přece. Jistě, Sony se streamováním her koketuje už deset let, a dokonce provozuje vlastní cloud gamingovou službu. Jenže ji prakticky nepropaguje, a kdybyste se zeptali běžného a možná i leckterého náruživého hráče, jestli ví, jak se služba jmenuje, kde ji najde a jaké jsou její přednosti, vsadil bych se, že by váhal víc než Hamlet.

Cloud

Je to jen pár dnů, co na povrch vyplavaly informace o náboru desítek lidí na poměrně seniorní pozice s jedním společným jmenovatelem: cloud gamingem. V Sony hledají lidi, kteří jim ho mají zřejmě rozjet od základů znova, včetně člověka, co jim vymyslí a implementuje strategickou vizi pro streamování her přes cloud a povede „cloud gamingovou revoluci“.

To sice nemusí na první pohled vypadat kdovíjak zajímavě, jenže pro Sony je to naprosto zásadní. Výrobce PlayStationu tady totiž tápe víc než Microsoft u svých first party her. Všechny dosavadní snahy Sony byly mírně řečeno chaotické a bez jasné vize.

Opáčko z rychlíku: V roce 2012 Sony kupuje Gaikai, následující rok představuje PlayStation 4 a Gaikai, respektive cloudovým službám je věnována nemalá část prezentace. Jenže z toho nakonec nic nebylo. V roce 2015 „kupuje“ Sony bývalého konkurenta Gaikai, streamovací službu OnLive, jenže tudy cesta taky nevede – služba končí a Sony získává patenty. Následuje spuštění vlastní streamovací služby PlayStation Now, jenže ta už taky ve své předchozí podobě neexistuje.

Aktuálně je streamování pouze součástí toho nejdražšího předplatného v rámci služby PlayStation Plus. Výběr kompatibilních her je ale diskutabilní a rozhodně automaticky nezahrnuje všechny nejnovější pecky. Nový člověk, který by měl dát cloud gamingové strategii v Sony jasnou vizi, je potřeba jako sůl.

Sony v inzerátech také přiznává, že pracuje na hybridní cloudové infrastruktuře založené na využití Kubernetes a AWS. Což je zajímavé a možná i lehce pikantní, neboť stačí přetočit čas zpátky do roku 2019, kdy si zástupci Sony a Microsoftu třásli rukama nad novým unikátním partnerstvím stojícím především na využití Azure. Celosvětová cloudová infrastruktura Microsoftu měla pohánět „něco“ od Sony, jenže to taky nedopadlo.

Dalším dílem do cloudové skládačky jsou pak patenty týkající se cloud gamingu, jak reportuje The Verge. Těch má Sony relativně čerstvě hned několik a pod některými z nich je podepsaný i sám hlavní architekt PS4 a PS5, Mark Cerny.

Sony tak přípravy na budoucnost nepodceňuje. Navzdory svým dlouhotrvajícím snahám proniknout do oblak začala s novou vizí pozdě, ale lepší pozdě nežli později. Společnost si tím očividně uvědomuje, že její aktuální cloudová strategie je do budoucna neprůchozí. Že mít příště na trhu jen a pouze PlayStation 6 za nemalé peníze a pak do nejdražšího ze svých plánů předplatného schovat nepříliš lákavou streamovací službu, by už nemuselo stačit.

Handheld

Jak do toho zapadá údajný streamovací handheld? Inu, všelijak. Možná jste před pár dny zaznamenali zprávu, že v Sony mají pracovat na zařízení Q Lite, které by mělo být, alespoň podle nejmenovaných zdrojů Toma Hendersona z Insider Gaming, primárně streamovací. Ovšem streamovací zařízení nikoliv pro cloud gaming, nýbrž pro PlayStation 5. Tedy ve výsledku ne ani tak „streamovací“ jako spíše stojící na starém známém Remote Play.

To je podle mého názoru, s prominutím, hloupost. Mít zařízení, které umí jen a pouze Remote Play, přeci nedává moc smysl. Ovšem mít handheld, který zvládne jak Remote Play, tak i plnohodnotné streamování her z cloudu a do toho bude umět třeba i úplně všechno, co umí PS5 vyjma nativního hraní her (tedy veškerá správa všeho od knihovny her přes přátele až po různá nastavení), mi už smysl dává.

Osobně jsem přesvědčen, že PS Vita se opakovat nebude. Že už nikdy nedostaneme od Sony samostatný výkonný handheld, na který budou jejich first party studia dělat exkluzivní velké hry. Na to je vývoj příliš drahý, čas jednotlivých studií ještě vzácnější, tlak na úspěch her enormní a cpát tolik drahocenných a značně omezených zdrojů „jen“ do handheldových her, když máte na trhu vlastní výkonnou konzoli? Nemyslím si.

Vždyť vlastní handheldy zařízlo dokonce i Nintendo, průkopník a titán „mobilního“ hraní, který se už nějakou dobu soustředí jen a pouze na hybridní Switch. Na trhu se sice nedávno objevil sympatický Steam Deck, jenže kolik lidí si ho koupilo, se nikde nedozvíte a tajnůstkářské Valve drží jazyk za zuby.

Q Lite (nebo jak se bude zařízení nakonec jmenovat) dost možná opravdu vznikne. S největší pravděpodobností nebude ale nic nahrazovat, nebudou na něj vycházet exkluzivní velké hry a bude jen sympatickým doplňkem pro majitele PlayStationu 5. Pro ostatní pak může být skrze cloud gaming jakousi levnou vstupní branou do světa PlayStationu.

Mobily

Stejně tak v Sony nezapomínají na mobilní telefony a tablety, na nichž by chtěli mít do dvou let zhruba dvacet procent nových her. A i tady zakládají novou divizi a hledají nové lidi, kteří budou mobilní iniciativu zastřešovat a tlačit dopředu nejen vlastní tituly, ale především partnerství s už etablovanými mobilními tvůrci.

A kdo ví, třeba bude ta příští velká multiplayerová akce od Bungie opravdu multiplatformní a vedle PlayStationu vyjde jak na PC, tak na mobilech. Tam by ostatně mohla nabrat násobně víc hráčů, než se jí to může kdy podařit na PlayStationu 5.

Společně s ostatními vývojáři tak mohou pro mobily vznikat spin-offy velkých značek, nové free-to-play hry, a až Sony dotáhne svoji novou verzi streamování her, bude jistě k mání i na mobilních zařízeních.

Nevyhnutelná budoucnost

Ať v Sony udělají cokoliv, jedno je jisté: Cloudu, jiným platformám a obecné diverzifikaci portfolia se vyhnout nemůžou. Do budoucna by to byla obrovská chyba, která by Sony definitivně zacementovala v neflexibilní, příliš staromilské pozici. Což by tentokrát třeba ještě projít mohlo, ale co příště?

Eventuálně totiž stejně dojde na všechno. Sony bude mít výkonnou konzoli, streamovací handheld podporující Remote Play, cloudovou službu mimo jiné integrovanou do svých televizí a hry všude, kde to bude dávat jen trochu smysl.

Nic z toho přitom nebude výrazně dominantní, respektive to minimálně ze začátku nebude na úkor klasické konzole. Vsadil bych boty, že i během příští generace konzolí bude PlayStation 6 pořád středobodem herního vesmíru Sony. Jen už nebude ani zdaleka jediný. Přidávat hardware a služby bude totiž pro Sony znamenat šanci přidávat zákazníky.

Oslovovat lidi, kteří by si zrovna v danou chvíli z nějakého důvodu drahý a bůhvíjak dostupný PlayStation 6 nekoupili, bude příště klíčové. Začít streamovat nejnovější pecky na levnějším handheldu či vlastním nevýkonném notebooku a časem přesedlat na takový PlayStation 6 Slim za příznivější cenu, to už může leckterému svátečnímu hráči lačnícímu po dalším Horizonu dávat větší smysl než kupovat drahou konzoli hned v prvních měsících jejího života.

Tenhle z prstu, patentů, náborů a dalších indicií vycucaný scénář by totiž Sony zalepil díru ve vstupní kategorii aneb jak se k PlayStationu dostat co nejlevněji. Microsoft má v prohlížeči dostupnou streamovací službu, a když už potřebujete jejich konzoli, můžete si koupit levný Xbox Series S, který je v kombinaci s Game Passem famózně dostupný vstupní bod do herního světa.

Podobně to funguje třeba u Applu: Můžete si koupit starší, ale pořád solidní iPhone, skrze něj se pak dostat k AirPodům, následně třeba iPadu a ani se nenadějete, máte MacBook a jste definitivně zaháčkovaní. Sony, navzdory levnější PS5 bez mechaniky, takhle přístupný vstupní bod zatím nemá. Skvělým vstupním zařízením by mohl být právě levný streamovací handhled, případně skvělá multiplayerová free-to-play akce od tvůrců Destiny dostupná i na PC.

Za jakoukoliv cenu

Proč by v Sony něco takového vůbec dělali? Inu proto, že to zatím ani s úspěšným PlayStationem 5 nevypadá výrazně jinak, než jak to bylo dřív. Těch nejúspěšnějších konzolí se vždycky prodá něco kolem sta milionů kusů, plus mínus maximálně pár desítek milionů. A s PS5 to s největší pravděpodobností jiné nebude. Na konci svého aktivního životního cyklu žádná taková konzole 400 milionů kusů neprodá.

Jak tedy vytáhnout z ještě většího množství hráčů peníze a dostat přitom některé z nich na svoji stranu? Právě skrze atraktivní služby, jiná zařízení, ostatní platformy a další média. Tedy skrze streamování, případný handheld, mobilní hry a v neposlední řadě přiloží ruku k dílu i filmová odnož Sony, v kombinaci s licencováním seriálů jiným subjektům.

V Sony konečně pochopili, že si tenhle rozjíždějící se vlak nesmí nechat za žádnou cenu ujet. Ostatně svůj záběr rozšiřují i portováním některých svých her na PC. Dříve nemyslitelný tah je dnes už téměř standardem, a i kdyby si žádný PC hráč díky hezčím portům Horizonu, God of War nebo třeba The Last of Us: Part I PlayStation 5 nekoupil, má z nich Sony alespoň nějaké peníze.

Náklady na vývoj velkých her, na rozdíl od očekávání, která je provázejí, přitom zrovna neklesají. A právě na těch největších a nejvypulírovanějších first party hrách atraktivita PS5 do značné míry stojí.

Microsoft má značný technologický a infrastrukturní náskok a skrze levnější verzi konzole, Game Pass, xCloud, mobilní hry (meh) a do jisté míry i Windows má potenciál oslovit násobně širší skupinu potenciálních zákazníků. Jenže jakkoliv Microsoft velí impozantní technologické armádě, Sony má, v podobě svých prémiových herních sérií, Hulka. Zatím sice pořád na hardwarovém vodítku, ale je jen otázkou času, kdy ho pustí navolno.