Cloud gaming by mohl mít do tří let bezmála 90 milionů platících uživatelů

11. 10. 2022 10:50 | Novinky | autor: Adam Homola

Analytická datová společnost Newzoo specializující se na herní průmysl vyrukovala s novou zprávou, tentokrát zaměřenou na rostoucí segment cloudového hraní. Odhaduje, že trh cloudového hraní by mohl letos vygenerovat až 2,4 miliardy dolarů s tím, že růst je tak rapidní, že v roce 2025 by mohlo jít až o více než 8 miliard dolarů.

Newzoo také odhaduje, že zatímco v letošním roce má cloud gaming zhruba 31,7 milionu platících zákazníků, v roce 2025 by jich mohlo být už necelých 90 milionů. Trh cloudového hraní může podle Newzoo v příštích letech očekávat růst v řádu desítek procent každý rok.

Zajímavé je především ono numero necelých 90 milionů platících uživatelů, neboť právě lehce nad tímto číslem se točí většina úspěšných konzolí. PlayStation 4 prodal přes 117 milionů kusů, Switch přes 111 milionů, Wii přes 101 milionů, PS3 přes 87 milionů.

Během současné konzolové generace by se tak mohlo cloudové hraní vyrovnat úspěšným konzolím alespoň co do počtu uživatelů, a pokud bude trend růstu pokračovat i nadále, mohlo by jít během příští konzolové generace klidně o stovky milionů uživatelů. Tedy číslo, na které si pravděpodobně žádná tradiční konzole nikdy nesáhne.

Samozřejmě to není úplně férové srovnání – pořizovací náklady na konzoli jsou nesrovnatelně vyšší a podmíněné například dostupností, zatímco začít hrát na cloudové službě je otázka pár kliků. Tudíž je jen logické, že cloudové hraní může časem oslovit násobky toho, co dokáží prodat konzole.

Newzoo se ve své zprávě taky nemohlo nevěnovat aktuálně zdaleka největší události v oblasti cloudového hraní, kterým je nedávné oznámení o plánovaném ukončení Stadie od Googlu. To nebude mít podle reportu na cloudové hraní obecně téměř žádný vliv. Jednak měla podle Newzoo Stadie velice málo uživatelů, jednak analytici očekávají, že drtivá většina hráčů na cloudové hraní (mimo jiné i díky štědrému gestu s vracením peněz) nezanevře, ale jednoduše přejde k jedné z konkurenčních služeb.