Jak se nám líbil seriál The Last of Us? Kompletní shrnutí první série

14. 3. 2023 15:05 | Video | autor: Redakce Games.cz

První řada seriálu The Last of Us je u konce. Jeden z nejsledovanějších počinů HBO nabídl devět epizod plných emocí, akce, výborných hereckých výkonů a nějakých těch houbíků. A tak jsme se sešli, abychom to všechno probrali pořádně do detailů.

Co se nám líbilo? Co nám nepřišlo zas tak skvělé? Je to nejlepší televizní adaptace videohry? A který herec nebo herečka nám nejvíc přirostli k srdci? To všechno si v dnešním videu řeknou Aleš, Šárka, Pavel a Bětka. A rádi si přečteme i vaše názory v chatu na YouTube!