Xbox Game Pass prý negativně ovlivňuje prodeje svých her

14. 2. 2023 14:35 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Microsoft to aktuálně nemá jednoduché, jelikož už přes rok bojuje za právo získat firmu Activision Blizzard. Takový obchod není jednoduchý, proti němu stojí jak konkurent Sony, tak i některé regulační orgány včetně britského Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a trhů Spojeného království (zkráceně CMA). Podle něj toto spojení představuje hrozbu v prostředí cloudového hraní.

Boj tedy ještě ani zdaleka není u konce. A teď díky němu na povrch vyplula zajímavá informace ohledně služby Xbox Game Pass.

Tuto službu pravděpodobně všichni dobře znáte. Jedná se o předplatné, díky kterému na PC a Xboxu dostanete přístup k rozlehlé knihovně titulů, mezi nimiž se často nachází i horké novinky (například v ní odstartuje střílečka Atomic Heart). Kromě toho zákaznici dostanou několik dalších benefitů, jako jsou dodatečné slevy či možnost streamování her do mobilních zařízení.

Z analýzy samotného Microsoftu, která byla součástí předběžné zprávy o dohodě (děkujeme GameIndustry.biz), ale mělo vyplynout, že tituly, které jsou přidány do služby Xbox Game Pass, v následujícím roce zaznamenávají pokles prodejů.

Taková zpráva asi nikoho vyloženě nepřekvapí a Microsoft tvrdí, že jeho analýza má své limitace. Zajímavé ale je, že informace stojí v rozporu s předcházejícími prohlášeními šéfa Xboxu, Phila Spencera. Ten v roce 2018, tedy zhruba jeden rok po spuštění služby, tvrdil, že přidání hry do Game Passu ve skutečnosti prodejům pomáhá.

„Když dáte hru jako Forza Horizon 4 do Game Passu, okamžitě máte více hráčů ve hře, což ve skutečnosti vede k větším prodejům. Někteří lidé o tom pochybovali, ale když bylo State of Decay 2 uvedeno na trh, tak když jste se pořádně podívali, zjistili jste, že se hra opravdu dobře prodávala v měsíci, kdy byla uvedena na Game Passu,“ tvrdil Spencer. Kromě toho ještě ve stejném roce pronesl, že se podobný úkaz objevil i u Sea of Thieves.

Tato prohlášení jsou nicméně už téměř 5 let stará a časem se tento jev mohl zcela proměnit. Spencer také zmiňoval pouze first party tituly Xboxu, u nichž všechno může probíhat odlišně. I třeba kvůli tomu, že tyto hry jsou do služby přidány přímo v den vydání. Pro spolehlivější závěry by bylo třeba nějaké komplexnější studie.

Vtipné ovšem je, že zpráva zahrnuje i informaci o tom, že Activision v minulosti příliš nechtěl své hry dávat do Game Passu či jiné předplatitelské služby. Proč? No protože se bál, že by to mohlo negativně ovlivnit prodeje.

Ke zjištění se vyjádřil i samotný Microsoft, který odpověděl na žádost magazínu Kotaku. „Xbox Game Pass nabízí hráčům a tvůrcům her více možností a příležitostí v tom, jak hry objevovat, prožívat a poskytovat. Pro hráče to znamená nové způsoby objevování her a hraní s přáteli za skvělou cenu. Pro vývojáře to znamená vytvoření dalších možností, jak zpeněžit své hry,“ říká zástupce Microsoftu.

„Zaměřujeme se na to, abychom pomohli tvůrcům her všech velikostí maximalizovat celkovou finanční hodnotu, kterou obdrží prostřednictvím Game Passu. Každá hra je jedinečná, tudíž úzce spolupracujeme s tvůrci na vytvoření vlastního programu, který bude odrážet to, co potřebují,“ pokračuje prohlášení. „Také zajistíme, že budou finančně kompenzování za svou účast ve službě a zároveň jim poskytneme prostor pro kreativitu a inovaci. V důsledku toho stále roste počet vývojářů, kteří se zajímají o práci se službou Game Pass.“

Microsoft tedy jinými slovy potenciální poklesy prodejů nevylučuje a zdá se, že s nimi do jisté míry počítá. Proto tvůrcům nabízí dostatečnou finanční kompenzaci. A zjevně se mu to i tak vyplácí.