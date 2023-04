Kreativní projekt Dreams končí, nebyl dost úspěšný

12. 4. 2023 12:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Vzpomínáte na jedinečný projekt Dreams od studia Media Molecule? Nejedná se ani tak o hru v pravém slova smyslu, spíš o vývojářské prostředí a překvapivě komplexní sadu kreativních nástrojů, která měla zájemcům nabídnout možnost odhodit uzdy představivosti, propadnout titulnímu snění i tvůrčímu zápalu a nakonec přijít s něčím vlastním. Co to bude? Jak se to bude hrát? Jak to bude vypadat? To už je čistě na vás.

Pseudoengine měl samozřejmě pořád své mantinely, ale i tak byl potenciál obrovský. Jenže co je to platné, když hráče až tak nezajímal?

Oficiální podpora Dreams k 1. září 2023 skončí. „Víme, že to ne všichni rádi uslyší. A nebylo to snadné rozhodnutí. Dreams pro nás byl důležitý projekt a pomáhat naší rozvíjející se komunitě herních vývojářů, kutilů, kreativců, spolupracovníků s jejím tvůrčím projevem zůstává jednou z nejlepších věcí, jakou jsme kdy dokázali,“ stojí na oficiálním blogu.

Titul nezmizí z prodeje. Stále ho budete moci používat, tvořit v něm, sdílet své výsledky a hrát povedené kousky od ostatních, ale už nepřijdou žádné updaty či oficiálně organizované soutěže nebo jiné komunitní akce. Stejně tak nedorazí dlouho slibovaný multiplayer a hra se nedočká ani převedení na PlayStation 5 nebo PlayStation VR2.

Druhá nemilá věc je, že se hra koncem května přesune na jiný server, který bude omezovat úložiště na 5 GB a odstraní některé funkce, jako je například propojení s Twitchem. Nebude to však platit zpětně, takže pokud máte v portfoliu nějaký objemnější výtvor z dřívějška, nepřijdete o něj. Limit jako takový je samozřejmě nepříjemný, ale pokud tvůrci měli volit mezi úplným zaříznutím projektu a hospodárnějším využitím prostředků, dá se rozhodnutí pochopit.

Důvod? „Sice jsme vždycky měli chuť na základech položených pomocí Dreams dál stavět a rozšiřovat zážitek, při plánování do budoucna se nám ale nepodařilo najít žádnou udržitelnou cestu,“ píše se na blogu. Jinými slovy: Hra nebyla dost úspěšná na to, aby ji šlo naplno držet při životě. Škoda.

Media Molecule rovnou potvrdili, že už pracují na něčem novém. Krom toho, že nový projekt nebude mít nic společného se značkou Dreams, však žádné bližší informace nesdělili. Budeme si tak muset počkat.