Cyberpunk 2077 s novým ray-tracingem opravdu prokoukl

12. 4. 2023 8:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Ze Cyberpunku 2077 se stal trochu otloukánek, protože dlouho připravované kyberpunkové akční RPG při vydání nedostálo velkým očekáváním. Tvůrci se ale nevzdávají a zatímco stále pracují na příběhovém rozšíření Phantom Liberty, vydávají i menší či větší aktualizace, které zážitek ze hry průběžně zlepšují. Tento úkol má plnit i patch 1.62, který včera dorazil do PC verze.

Do hry implementuje hned několik novinek. Tou nejvýraznější a možná i nejzajímavější je zakomponování nového režimu Ray Tracing: Overdrive. Ten využívá technologii Path Tracing, díky které hra opravdu výrazně prokoukne.

Path Tracing je v podstatě pořádné a kompletní zakomponování ray-tracingu, který se stará o veškeré nasvícení ve hře. To znamená realističtější práci se světlem i stíny, která jednotlivým lokacím propůjčuje dodatečnou vrstvu uvěřitelnosti.

Jak to vypadá v běhu, na to se můžete podívat na kanále Digital Foundry, což jsou ti nejpovolanější z nejpovolanějších. Rovnou se ale sluší upozornit, a říkají to i samotní tvůrci, že implementace tohoto režimu je daleko od dokonalosti a jedná se spíše o „technologickou ukázku“ než o plnohodnotný herní režim.

Jeho náročnost je totiž stále značná a i RTX 4090 má problémy titul s ním plynule rozjet ve 4K. Pokud však zapojíte dodatečné technologie, jako je třeba DLSS, případně snížíte rozlišení, plynule hratelné to snad bude. S ideálním výkonem ovšem nepočítejte. Pokud si pokročilý ray-tracing budete chtít prohlédnout na slabších grafických kartách, můžete si ho zapnout alespoň ve fotomódu.

Ray Tracing: Overdrive ale není jedinou novinkou nového patche. Přibyla v něm také technologie DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) od společnosti Nvidia. Jde ve své podstatě o DLSS, akorát bez upscalingu. To znamená, že DLAA za pomoci umělé inteligence zaostří obraz v nativním rozlišení, aby Night City bylo krásně vyhlazené a ostré.

K této technologii se ještě přidává podpora Intel XeSS. Jde o upscaling, jenž využívá strojového učení a poskytuje lepší výkon při zachování vysoké kvality obrazu. Tudíž obdoba FSR nebo zmiňovaného DLSS.

Všechny nové možnosti můžete zapnout v nastavení. Po takovém úkonu můžete navíc vyrazit do vylepšeného benchmarku, který vám ve výsledcích ukáže několik dodatečných informací, jako jsou specifikace PC, verze ovladačů grafické karty či zvolené nastavení.

A když už je řeč o grafických ovladačích, nezapomeňte zkontrolovat, že máte staženou alespoň verzi 531.41 (platí pro karty s grafickým čipem od Nvidie), aby vám novinky správně fungovaly.