Hrajeme Sherlock Holmes The Awakened, detektivku s příchutí Lovecrafta

13. 4. 2023 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Sherlock Holmes The Awakened je poněkud zvláštní přírůstek do detektivní rodiny her o slavném detektivovi od ukrajinských Frogwares. Ikonické duo Holmes a Watson v něm totiž vyšetřuje řádně paranormální záhadu točící se kolem kultu uctívajícího božstvo Cthulhu a neobejde se to bez vizí, halucinací a dalších aspektů, které by člověk čekal spíš v The Sinking City.

Dneska se na remake hry původně vydané roku 2007 podíváme na videu. Vašek a Šárka se vydají do Londýna, ale i do švýcarského sanatoria a možná až do Ameriky a spolu s vámi vyšetří, co se to sakra děje a čí ruce tahají za konspirační nitky. Buďte s nimi u toho v 15:00 a popovídejte si s nimi v chatu na YouTube!