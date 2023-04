Remake Resident Evilu 4 dostal s novou aktualizací i mikrotransakce

11. 4. 2023 13:50 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Capcom do předělávky úspěšného Resident Evilu 4 před víkendem konečně vydal očekávaný arkádový režim The Mercenaries. Stálice v sérii nabízí akčnější pojetí, kde přežíváte vlny nabíhajících nepřátel, zatímco se snažíte nahnat co možná nejvyšší skóre. Také si odemykáte nové postavy a mapy a zlepšujete svůj um. Nový mód ale není jediným přírůstkem, který do hry přibyl.

Společně s ním se v obchodech objevilo hned několik menších DLC. Jedná se v podstatě o mikrotransakce, které hráčům umožňují si za reálné peníze zakoupit speciální lístky na vylepšování zbraní.

Abyste ve hře takové vylepšení získali přirozenou cestou, musíte nejdříve kompletně vylevelovat danou zbraň a následně si ho za speciální měnu zakoupit u ikonického překupníka. Avšak v případě, že chcete mít vystaráno bez snahy, můžete si za své těžce vydělané peníze zakoupit nové DLC a své šance na přežití zvednout okamžitě. Při této investici se vám vylepšení rovnou odemkne a už za něj v rámci hry nemusíte platit nic.

zdroj: Capcom

Zmíněné lístky si můžete zakoupit samostatně, případně v několika baleních. Jeden lístek stojí 2,99 euro, balík tří vás vyjde na 6,99 euro a za pět kusů utratíte 9,99 euro.

Novinka samozřejmě na internetu vyvolala nepříliš pozitivní ohlasy. Je ale třeba zmínit, že všechna vylepšení můžete získat bezplatně během normálního hraní. Mikrotransakce v tomto případě představují pouze „urychlovače“, které vám ušetří práci. Pokud tedy hraní hry, kterou jste si předtím dobrovolně koupili, považujete za práci.

Ostatně v sérii mají obdobné balíčky už svou tradici. Remake Resident Evilu 3 třeba za 4,99 euro prodával All In-game Rewards Unlock, který vám okamžitě odemkl všechny odměny, kvůli nimž jste jinak museli projít hru několikrát. Resident Evil Village zase nabízel Extra Content Shop All Access Voucher, jenž odemykal bonusy z obchodu. Stejně jako v případě aktuálního remaku čtyřky firma tyhle balíčky vydala s časovým odstupem. Takže o žádnou vyloženou anomálii nejde, ale o strategii, jak se vyhnout negativním hodnocením kolem vydání, už možná ano.

Nový režim a DLC doprovodil patch, který v PC verzi opravuje nejrůznější chyby. Na konzolích zase zlepšuje výkon. Podle dosavadních ohlasů se zdá, že na jedné straně zmizely trampoty s mrtvými zónami u páček na ovladači, na té druhé se ale na Xboxu Series X za cenu plynulosti zhoršila kvalita obrazu. Na PlayStation 5 je hra po novém patchi ostřejší.

Remake Resident Evil 4 je dostupný na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Stále se chystá i verze pro PlayStation VR2.