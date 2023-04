Dabérka Ady Wong z remaku Resident Evil 4 se stala terčem šikany

3. 4. 2023 16:20 | Novinky | autor: Jan Slavík

Staronový Resident Evil 4 se povedl na výbornou, jak si ostatně můžete přečíst v Pavlově recenzi. Radost nad odvedenou prací ale musela notně zhořknout herečce Lily Gao, která v remaku propůjčila hlas korporátní špionce Adě Wong. Na jejím instagramovém účtu přistála taková smršť urážek od zneuctěných „fanoušků“, že Gao radši všechno smazala a nechala vystavený jen jeden několik let starý příspěvek.

Není to přitom poprvé, co okolo této konkrétní role vzniká drama – vlna nevole se vzedmula již loni, když vyšlo najevo, že Adu Wong nebude dabovat Jolene Andersen, která jí propůjčila hlas v remaku dvojky. Capcom neuvedl jasný důvod, ale spekulací se samozřejmě vyrojilo dost. Může to být kvůli tomu, že chtěli, aby postavu s americko-čínskými kořeny dabovala herečka stejného původu, ale od věci není ani názor, že Capcom s Andersen ukončil spolupráci, protože se přidala k odborům a Capcom neproslul zrovna vřelým vztahem k odborářským organizacím.

Řada nespokojených pak označuje výkon Gao za „znuděný“. Ano, pravda, zní jinak, než jsme zvyklí, a pryč je občas až přehnaně nadržený tón z originálu, ale... Je to nutně špatně? O něco horší je technická kvalita, protože Ada občas zní, jako kdyby mluvila do horšího mikrofonu než Leon. Při konverzacích přes vysílačku to nepostřehnete, ale při scénách s mluvou tváří v tvář to malinko slyšet je.

Jenže ať už člověk zuří, že neslyší Andersen, či mu vadí méně odvázaný styl postavy, stále za to nemůže Gao, není-liž pravda? Capcom ji obsadil, Capcom ji režíroval, Capcom jí dal mikrofon a se scénářem, který dostala, odvedla solidní práci. Daleko vhodnější cíl případné kritiky se tudíž zdá nabíledni, jenže když se holt zalykáte spravedlivým hněvem, schopnost logické úvahy se vytrácí a herečka pak musí mazat svůj Instagram.

Existuje také jistá možnost, že se Ada Wong vrátí ve výraznější roli – v novém Resident Evil 4 momentálně chybí scénář Separate Ways, který vás v originálu nechal zažít některé události hry z pohledu sličné špionky. Datamineři ale v souborech hry našli odkazy na Another Order, což byl název právě oné alternativní kampaně v japonském originálu.

Nic zatím není oficiálně potvrzené, ale nebylo by velkým překvapením, kdyby Adino dobrodružství přibylo i do remaku. A v takovém případě s největší pravděpodobností opět uslyšíme Lily Gao. Nezbývá než doufat, že do té doby snad přijdou i největší rozezlenci k rozumu.