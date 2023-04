Dubnové předplatné PS Plus Extra a Premium bude plné AAA pecek

13. 4. 2023 15:10 | Novinky | autor: Jan Slavík

Již před dvěma týdny jsme se dozvěděli, že si uživatelé a uživatelky předplatného PS Plus v základní verzi Essential budou tentokrát moci do svých knihoven vyzvednout myší soulsovku Tails of Iron, skvělou rukodělnou plošinovku Sackboy: A Big Adventure a neobvyklý asymetrický multiplayer v postapokalyptickém světě v podání Meet Your Maker.

Jak už je však skoro rok zvykem, hráči, kteří zalovili v kapse o něco hlouběji a dopřáli si jeden z vyšších stupňů předplatného, tedy Extra či Premium, se mohou chystat na další nášup, který bude k mání od 18. dubna.

Milovníci zběsilé akce neprohloupí, když sáhnou po Doom Eternal. Pokračování oživené legendy od id Software vás opět nechá se vtělit do ikonického nazelenalého mariňáka a připomenout armádám pekel, že i nejmocnější démoni jsou schopni takové emoce, jakou je strach. Obzvlášť, když se jim zrovna chystáte do hlavy zaříznout motorovou pilu. Doom Eternal je jedna z nejlepších moderních stříleček, pokud vám unikla, hybaj to napravit.

zdroj: Vlastní

Druhé moderní oživení prastaré herní legendy přijde vhod tomu, kdo by si chtěl postřílet trochu ďáblů jiného ražení. Wolfenstein II: The New Colossus je po herní stránce navýsost povedená střílečka, která sice v příběhových pasážích předvádí, že Tarantina si může dovolit dělat jenom Tarantino, ale nakonec to nijak zvlášť nevadí, protože tu především jde o pokosení davu nácků. Což je super zábava.

zdroj: Vlastní

A pokud byste ani pak neměli dost masového vraždění führerových nohsledů, můžete si rovnou přidat i samostatně fungující prequel k prvnímu modernímu Wolfensteinu, Wolfenstein: The Old Blood.

zdroj: Archiv

Milovníci hororu by si neměli nechat ujít The Evil Within, špičkový zážitek od otce série Resident Evil, Šindžiho Mikamiho. Mikami nedávno oznámil, že odchází od studia Tango, které sám založil, a neví se, co bude dělat dál. Výborný horor je tudíž ideální příležitost připomenout si, proč by byla věčná škoda, kdyby Mikami opravdu odešel do důchodu.

zdroj: Vlastní

Násilí a strachu už bylo dost, na své si přijdou i hráči, kteří by chtěli sednout na horské kolo nebo na nohy připnout lyže či snowboard. Riders Republic je barevná, uřvaná, divoká taškařice, která se hraje, jako když si uvaříte kafe z Red Bullu, což může klidnějším jedincům docela solidně lézt na nervy. Ale co naplat, samotné arkádové ježdění je provedené výborně. Pomáhá tomu i obrovská mapa a tuna obsahu.

zdroj: Ubisoft

K zahrání dostanete i etalon, vůči kterému se od jeho vydání začaly poměřovat ostatní karetní hry tak často, že už se Patrik zařekl jeho jméno nevyslovovat nahlas. Správně, řeč je o chytlavé karetní roguelite Slay the Spire.

zdroj: Archiv

Když se studio, které se dlouhé roky specializuje na tvorbu animovaného obsahu, rozhodne prakticky bez předchozích zkušeností vyrobit hru, popravdě to trochu zní jako recept na katastrofu. Výjimka ale potvrzuje pravidlo a Kena: Bridge of Spirits je jedním z nejlepších vývojářských debutů posledních let. Krásná, srdečná, vřelá akční adventura míchá tradiční herní design s řemeslným fortelem tvůrců a výsledek rozhodně stojí za zahrání.

zdroj: Ember Lab

Mimo to si na své přijdou zájemci o barevné anime dobrodružství, kteří dostanou Monster Boy and the Cursed Kingdom, i virtuální rybáři, kteří mohou sáhnout po Bassmaster Fishing. A kdo by chtěl vyřešit vraždu boha na rajském ostrově, může zkusit Paradise Killer.

Ale pozor, bude se i ubírat. Od začátku se sice vědělo, že hry budou rotovat, a v rámci předplatného tudíž nebudou k dispozici na věky věků, ale množství titulů, které zmizí, je poměrně překvapivé. Jde totiž o celých 32 her, které úderem 16. května zamávají šátečkem a přestanou být k mání.

Najdeme mezi nimi i velké věci jako Kingdom Come: Deliverance, Metro 2033 ve verzi Redux či Spider-Man. Na kompletní seznam se můžete podívat zde. Pokud jste si tedy některou z nich nestihli vyzvednout a chtěli byste to napravit, neodkládejte to, zbývá už jen měsíc.