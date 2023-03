PS Plus Essential v dubnu: Myši ve zbroji, konec světa a jedna skvělá plošinovka

30. 3. 2023 11:59 | Novinky | autor: Jan Slavík

Sony oznámila, na jaké tituly se mohou chystat uživatelé a uživatelky jejího předplatného PS Plus v základní verzi Essential. Od 4. dubna si jako první budete moci vyzvednout čerstvou novinku – postapokalyptickou akci Meet Your Maker.

Hra právě 4. dubna teprve vychází, není proto zatím možné ji doporučovat, či vás od ní odrazovat. Víme jen, že jde o kombinaci tower defense strategie a akční řežby, která bude stát na asymetrickém multiplayeru. V zesnulém světě budete stavět pevnosti, abyste ochránili vzácný genetický materiál, a zároveň se vydávat na zteč tvrzí jiných hráčů s cílem jim právě onen materiál naopak uzmout.

Konceptuálně to připomíná třeba The Mighty Quest for Epic Loot, což byla svého času docela fajn zábava, byť nevydržela moc dlouho. Potenciál by tu tedy rozhodně byl, snad se Meet Your Maker povede ho jaksepatří využít.

zdroj: Behaviour Interactive

Dále se můžete připravit na okouzlující dobrodružství ve světě látek a krajek, protože druhá hra, která obohatí vaši knihovnu, je Sackboy: A Big Adventure. Tato původně exkluzivní konzolová plošinovka, kterou už si nyní ale můžete zahrát i na PC, navazuje na tradici výtečných titulů ze série LittleBigPlanet pro starší PlayStationy.

A žezlo svých předchůdců přebírá se ctí, protože se jedná o velmi povedenou taškařici, která si od nás v recenzi před třemi roky odnesla krásnou devítku. Podobně přívětiví byli i hráči na Steamu, kde se titul může momentálně pochlubit skóre 86 % pozitivních recenzí.

zdroj: Sony

Trojici novinek uzavírá stylová výprava antropomorfních hlodavců v podání Tails of Iron. Ručně kreslené akční RPG, které svým výtvarným provedením mírně připomíná Darkest Dungeon, vás nechá obléct zbroj krysího prince a bojovat o osud celého království, které ohrožuje nelítostná armáda krvelačných a mocichtivých ropuch.

Pod zvířecím hávem se skrývá potemnělá 2D soulsovka, která nedá nic zadarmo. Hráčské publikum na to, zdá se, slyší, protože hra má momentálně na Steamu skóre 89 % pozitivních recenzí. A pokud by vám to snad nestačilo, hlas zdejšímu vypravěči propůjčil Doug Cockle. Jinak řečeno, k vašemu krysožabímu masakru vám bude do uší znít Geralt. A to se vyplatí.

zdroj: CI Games

Novinky budou k vyzvednutí od 4. dubna, do 3. dubna máte čas využít březnovou nabídku, která sestává z Battlefield 2042, Minecraft Dungeons a Code Vein.