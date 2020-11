Sackboy: A Big Adventure – recenze skvělé plošinovky na PS5

23. 11. 2020 17:01 | Recenze | autor: Zbyněk Povolný

Sackboy, jeden z protagonistů série Little Big Planet, je maskotem značky PlayStation už od dob třetí konzole. A nyní, když na světlo světa přichází Playstation 5, si Sackboy bere opět slovo jako jeden z hlavních startovních titulů, byť je na první pohled oproti velikánům Spider-Manovi a Demon‘s Souls trochu v pozadí. Ale rovnou říkám, že podceňovat Sackboy: A Big Adventure by bylo obří chybou.

Pletený rytíř!

Nápadosvět, domovina našeho hadrového mužíčka, se řítí do zkázy. Zlotřilý Vex chce rozbourat hranice imaginace a stvořit nový a děsivý Kazisvět, kde prim hraje strach a noční můry. Sackboy je jeden z posledních hrdinů, kteří můžou svět a kamarády zachránit před totální zkázou, a tak se vydává na doposud nepoznané dobrodružství.

Primitivní pohádkový příběh je koncipován pro mladší diváky, což ale nemusí být úplně na škodu. Jen si vzpomeňte na boom okolo Super Maria a jeho Odyssey, který ukázal, že i z hry pro mladší publikum může být celosvětový hit. A právě se Super Mario Odyssey má Sackboy mnoho společného.

Hravě, nápaditě a s úsměvem

Vývojáři ze studia Sumo Digital nám naservírovali skákačku, která přetéká nápady. A jejich dávkování je natolik důmyslné, že celý obsah působí jako nepřeberná studnice možností.

V celkem pěti územích pletený hrdina navštíví lokace ve vesmíru, v horách nebo objeví oceánskou Krablantidu. Veškeré hopsání se odehrává ve 3D prostoru, byť v okolí se velmi často objevují i 2D prvky v podobě obyvatel jednotlivých světů. Nemyslím tím protivníky, ale různé malůvky na stěnách či kartonové bytosti, které reagují na vaše činy. Někdy se radují, jindy jsou protivné a hubují vám, když je třeba vzbudíte.

Celý svět v jednotlivých úrovních působí krásně, živě a hravě. Jestli bych měl jmenovat jednu hru, kterou bych doporučil všem na zlepšení nálady, s velkou pravděpodobností by to byl právě Sackboy. Veselost v jednotlivých úrovních hraje prim a je celkem jedno, že vám Vex vyhrožuje koncem veškeré Představivosti.

Chytré a komplexní

Hra je skvělá nejen kvůli pozitivnímu náhledu na život, ale i díky designu jednotlivých úrovní, které jsou důmyslné a každá jedna mise nabízí vynikající poměr chytré hratelnosti, výzvy a komplexní zábavy. Hopsání přes překážky a řešení logických či enviromentálních hádanek je zkrátka čirá radost.

Některé levely jsou rozsáhlé a otevřené, plné nejrůznějších tajemství, byť se rozhodně nejedná o open world, který jsme mohli vidět právě u zmiňovaného Maria. Jiné jsou o poznání přímočařejší, novopečený pletený rytíř v nich utíká před nějakým monstrem nebo jede dopravním prostředkem z místa A na místo B.

Hodně jsem si oblíbil i nepovinné mise, v nichž se snažíte dosáhnout nejlepšího možného času. Může za to i fakt, že PS5 nabízí žebříčky mezi kamarády v jednotlivých úrovních a každé první místo vždycky docela potěší.

Král žánru?

Samozřejmě narazíte i na nevyhnutelné souboje s bossy, ale kromě nich je tu ještě jeden druh levelů, které bych se nebál nazvat naprostým vrcholem. Některé úrovně jsou totiž designované přímo na licencovanou populární hudbu. Když vám v uších řinčí song Uptown Funk od Marka Ronsona s Bruno Marsem a tancuje před vámi do rytmu celý level, tak se těžko ubráníte a začnete se kroutit taky.

zdroj: Sony

Sackboy je zkrátka nesmírně rozmanitý. Náš milý panáček kromě hopsání umí i pár vychytávek jako plácnout pletenou packou po palici protivného potížistu nebo úhybný manévr. Občas se mu dostane do ruky i nějaké to nové vybavení jako bumerang nebo raketové boty. Ty však nejsou k dispozici vždy, jen v určitých úrovních. Není to tak, že když na začátku světa dostanete nový item, jeho používání je alfou i omegou průchodu v daném světě.

To mi oproti konkurenci připadalo velice osvěžující. Je neobvyklé (ale o to příjemnější), když vám hra ukáže na začátku herní prvek v pár úrovních a pak vás tím samým prvkem překvapí o několik světů dál, i když jste ho do té doby nepotřebovali.

Pod svícnem bývá tma

V prvním a druhém světě jsem si myslel, že obtížnost je nastavená striktně pro mladší publikum, opak je ale pravdou. Obtížnost se časem stupňuje a především ke konci nabírá místy až brutálních obrátek. I kvůli časovému presu jsem ke konci naprosto rezignoval na vyzobávání veškerého nepotřebného obsahu a jediným cílem bylo dostat se s holou kůží do cíle. A i to byl pěkně složitý oříšek.

Pro otevření jednotlivých světů je sice potřeba vždy několik modrých orbů, které sbíráte v jednotlivých úrovních, ale rozhodně nejsou potřeba všechny, aby se dala dokončit hra. Jedním dechem ale dodávám, že hra vám nic nedá úplně zadarmo, a když nemáte dostatečný počet orbů, tak se Sackboy musí vrátit do některé úrovně a vysbírat orby, které předtím nesebral.

Je libo kabát?

Co by to bylo za hru ze světa Little Big Planet, kdyby nenabízela nejrůznější kosmetické úpravy. Pletený panáček určitě nikomu nezůstane v původní podobě a kostýmů je k dispozici celá řada. Některé jdou koupit ve stanu u Zum Zuma za zvonečkovou měnu (padá normálně ve hře), další speciální obleky či emoty existují jako sběratelské itemy, na které narazíte během hry. Části obleků jdou mezi sebou mixovat a můžete svého panáčka obléct do opravdu bizarních kombinací. Můj žabí hoch s motýlími křídly a účesem jako Elvis by mohl vyprávět.

zdroj: Sumo Digital

Ještě bych se chtěl na chvíli zastavit u české lokalizace. Ta v malebném příběhu Sackboye nechybí a je velmi kvalitní. Především se její tvůrci nebáli trochu si pohrát s českým jazykem a ukázat jeho barevnost v celé kráse. Překlad je velmi příjemná součást velmi příjemné hry a byla radost číst některé vydařené slovní obraty.

Staronová generace

Na hře je rozhodně vidět, že se jedná o mezigenerační titul. Ne že by nebyla krásná, to je, ale spíše zásluhou kvalitní výtvarné práce než díky rozpuku nové technologie. Hra vypadá na PS5 i PS4 takřka stejně a až na chvilkové záchvěvy mi ani nepřišla tolik využitá haptika u nového ovladače DualSense.

Takže ne, Sackboy vám asi naplno nepředvede možnosti nové konzole, ale na tom vlastně nezáleží. Pokud si chcete vyzkoušet všechny triky nového gamepadu, dejte si Astro’s Playroom, ale jestli vám „stačí“ naprosto vynikající, hravá, nádherná a kreativní plošinovka, pak s tímhle pleteným panáčkem v žádném případě nemůžete sáhnout vedle.