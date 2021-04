Nejčtenější články týdne: Epic, Pán prstenů i nová česká hra

18. 4. 2021 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Epic sice získává hromadu uživatelů, nicméně ti pak v obchodě už tolik neutrácí a on na tom prodělává obrovské peníze. Alespoň to jsme se nedávno dozvěděli díky soudní při Epicu s Applem. Ani obrovské ztráty vlastního herního obchodu Epicu nebrání v tom, aby rozdával hromady většinou velice kvalitních her zadarmo. A to je i případ tohoto týdne, kdy se na špici nejčtenějších článků dostal ten, který informuje hned o pětici her zadarmo.

