Grafické karty jen tak nebudou, potvrdila Nvidia

15. 4. 2021 18:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

Pokud nedočkavě vyhlížíte, kdy si budete moci pořídit novou grafickou kartu do svého herního stroje, následující řádky vás asi moc nepotěší. Alespoň co se GPU zeleného výrobce týče. Zástupkyně firmy Nvidia v oficiálním vyjádření potvrdila, co všichni tak nějak z předcházejících měsíců tušíme: S velkou pravděpodobností bude ještě celý letošní rok panovat převis poptávky nad nabídkou, takže se na většinu hráčů nová grafika nedostane.

S nepříjemným výhledem přišla finanční ředitelka Nvidia Colette Kressové, a to navíc na sezení pro investory, takže jde o zasvěcený pohled, který musíme brát vážně. Aby nevyznívala příliš pesimisticky, zároveň taky padlo, že by firma měla během roku začít vyrábět více karet, takže se prý má pokrytí poptávky postupně zlepšit. Mělo by se tak stát ještě v tomto kvartále.

Ale samozřejmě, pozitivní predikce se prezentují snadněji a vždycky je dobré vyjádření zakončit nějakou nadějnou vyhlídkou. Ještě na podzim minulého roku totiž Nvidia slibovala, že nedostatečné zásobování tady bude maximálně pár měsíců a poté se ručičky poptávky a nabídky vyrovnají. Inu, stále se tak neděje, takže se stejnou rezervou musíme pohlížet i na sliby o zlepšení situace v aktuálním roce. Chcete-li novou, výkonnější GeForce, raději se začněte poohlížet po bazarech nebo spěte s mobilem v ruce se zapnutou nákupní aplikací.

zdroj: Anandtech.com

O důvodech nedostatku počítačového hardware jsme se na webu už bavili, ale krátké shrnutí neuškodí. Celý polovodičový dodavatelský řetězec trpí nedostatkem výrobních komponent. Může za to nejen pandemie, která skrz různé karantény vytvořila překážky v udržení normální produkce, ale rovněž výpadky továren způsobené mimo jiné suchem na Tchaj-wanu, nedostatek základních výrobních materiálů, což zvyšuje ceny komponent, a nakonec i zvýšená poptávka koncových zákazníků, kteří jsou nucení trávit čas doma u zábavní techniky.

K tomu si přidejte vstup nových generací hardwaru na trh (Ryzeny 5000, GPU Navi a Ampere, nové herní konzole, tradičně ještě iPhony a řada Galaxy od Samsungu) a máte recept na průšvih. Speciálně v odvětví grafických karet se k tomu ještě přidala další kryptohorečka, kvůli níž je zase v kurzu skupování grafických akcelerátorů ve velkém pro účely těžení virtuálních měn.

Situace s dodávkami je tak napjatá, že dokonce firma Realtek, jejíž síťové nebo audio čipy má snad každá základní deska (tedy i každý notebook nebo PC), ohlašuje prodloužení termínu dodávek a obavy o naplnění poptávky. Když už dochází i na takového kmenového výrobce, začíná to být opravdu horké.