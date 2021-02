Grafické karty skladem na obzoru? Nvidia chce omezit těžbu kryptoměn na RTX 3060

19. 2. 2021 17:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

Grafických karet skladem je v posledních měsících jako šafránu. Možná i ještě méně. Jistě si vzpomenete na depresivní předvánoční článek o sestavách, ve kterém jsem byl schopný poskládat snad jediný slušnější herní počítač, protože ostatní komponenty byly prostě beznadějně vyprodané.

Bohužel, od té doby se situace vůbec nezlepšila, ba naopak. Jedním z důvodů jsou znova těžaři kryptoměn, kteří po prudkém růstu cen Etherea a Bitcoinu obnovili ve velkém svou poptávku po grafických čipech. Co je skladem, to se snaží těžaři ihned skoupit. A neomezují se pouze na samostatné grafické karty, ale dokonce i na notebooky vybavené dedikovanými grafikami. Člověk až pochybuje, zda je při takových vstupních nákladech reálné dosáhnout nějaké rozumné návratnosti. Na internetu už však kolují fotografie notebookových farem na těžení Etherea, takže se to asi opravdu vyplatí.

Takový stav ale logicky vyvolává odpor v herní komunitě. Launch grafických karet nové generace od AMD (Radeon 6000 aka „Big Navi“) a Nvidia (RTX 3000 Ampere) vyšel v obou případech do prázdna, protože ihned po spuštění prodejů se celé várky bleskurychle rozprodaly. A tento stav stále trvá. Hráči, co se těšili na nový počítač nebo upgrade a neměli ze startu šťastnou ruku při procházení eshopů, mají smůlu.

Zdá se však, že situace netrápí jen hráče, ale i Nvidii. Ta by si v podstatě mohla dát ruce za hlavu a pozorovat, jak se veškerá její produkce prodává jak rohlíky, aktuální stav ale firmu pošramocuje v očích obyčejných zákazníků. Obrazu společnosti určitě nepomáhá, že její herní grafické karty neslouží pro renderování 3D grafiky her, ale pro louskání hashe kryptoměn.

Nvidia se tak rozhodla, že u nadcházející grafické karty RTX 3060, která se má na trh dostat 25. února, schopnost počítat hash omezí. Zároveň chce vydat samostatnou řadu karet s přídomkem CMP, která by pro mining měla fungovat bez omezení, a měla by tak lákat těžaře.

zdroj: Anandtech.com

Otázka je, zda to bude fungovat. Už při první kryptománii jsme byli svědky vydání speciálních miningových karet bez obrazových výstupů, ale ty situaci příliš nepomohly, protože těžaři dali ve většině případů přednost běžnému hernímu modelu, který mohli po skončení těžby ještě přeprodat, a získat tak část své investice zpět.

Omezení RTX 3060 v hashrate je podle Nvidie navíc softwarové. Děje se na úrovni ovladačů – jakmile karta detekuje zátěž ukazující na těžbu kryptoměny, schopnost počítat hash sníží asi o 50 %. Troufám si ale odhadnout, že softwarové omezení se budou vynalézaví těžaři snažit obejít. Tak snad ho má Nvidia navržené dobře.

Vinit firmu, že s těžaři nezatočí efektivněji, ale úplně nemůžeme. S uvedením programovatelných shaderů je GPU takřka obecný výpočetní čip, který je díky obrovskému množství jader schopný velmi efektivně zpracovávat úlohy založené na paralelizaci. Na GPU se tak v dnešní době nerenderuje pouze 3D grafika, ale probíhají na něm vědecké výpočty, simulace, trénování umělé inteligence, zpracovávání obrazových dat a další neherní aplikace. Těžba kryptoměn je pouze dalším scénářem, na který takováto architektura sedí. Omezit její funkčnost by znamenalo vrátit se o dekádu zpět.

zdroj: Nvidia

Obávám se, že dokud nespadne cena kryptoměn na takovou úroveň, že se vzhledem k nákladům těžba na GPU nevyplatí, nepřestanou být grafiky pro minery zajímavé. Stejně jako před dvěma lety: dokud otěže nepřevzaly specializované ASIC mašiny, které učinily těžbu pomocí GPU neefektivní, vesele se chroustaly hashe na herních grafikách, a to i přes existenci speciálních mining modelů.

Ale rád bych věřil, že se pletu. RTX 3060 je totiž podle materiálů Nvidia pozicována jako bestseller, který by měl donutit k upgradu uživatele vlastnící aktuálně nejpopulárnější herní grafiku GTX 1060. Pro Nvidii je to veledůležitý produkt, zatímco pro hráče zase jedna z možností, jak si pořídit domů novou grafickou architekturu za poměrně dostupnou cenu. RTX 3060 by se měla prodávat od 8800 Kč, což je pro běžného konzumenta ještě ospravedlnitelná cena. Tak doufejme, že se iniciativa firmě podaří.