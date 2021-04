GamesPlay – hrajeme kampaň obřího modu Age of the Ring

15. 4. 2021 15:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

O obrovském modu Age of the Ring rozšiřujícím strategii The Battle for Middle-earth II jste si u nás mohli už přečíst Vaškův obsáhlý článek i zhlédnout video, v němž představujeme nové frakce. Ale protože Středozemě není nikdy dost, náš redakční tolkienofil se do ní dneska vrátí.

Po volném skirmishi je na řadě příběhová kampaň, v níž si fanoušci dali za cíl odvyprávět v podstatě celý příběh Pána prstenů a ještě se u toho nořit hluboko do minulosti. Povedlo se jim to tak napůl, ale to už si ostatně ukážeme pěkně naživo. Sraz je v 16:00, uvidíme se na YouTube!

