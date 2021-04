Po letech v předběžném přístupu vychází česká simulace bezdomovce Hobo: Tough Life

12. 4. 2021 16:43 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ti z vás, kteří pobývají v našem hlavním městě, nebo ho alespoň někdy navštívili, se jistě setkali s pražskými bezdomovci. Právě jejich život se snaží simulovat česká hra Hobo: Tough Life. Hra, která po třech letech v early accessu konečně vychází v plné verzi.

Těžký život bezdomovce. Tak by šel volně přeložit název tohoto českého survivalu, ve kterém nebude snadné přežít. Bez práce nemáte peníze ani na tak základní věci, jakými jsou jídlo a hygiena. Bez domova zase nemáte bezpečí.

Musíte si hlídat tělesnou kondici, dávat si pozor na to, co strčíte do pusy, najít si místo, kde dát špatnému jídlu po průchodu trávícím traktem sbohem, připravit se na nadcházející zimu a s ní související hrozbu onemocnění a tak dále.

Abyste to všechno zvládli, musíte si zaopatřit spoustu věcí. Jde to čestně, žebráním a prácičkami pro platící dobrosrdečné občany špinavého města, ale také nečestně, ať už vás napadnou krádeže, nebo spolupráce s profi kriminálníky. Musíte se ale mít na pozoru, protože policejní hlídka může číhat za každým rohem.

Pokud si chcete vyzkoušet takový život, nečiňte tak v reálu, ale využijte hru. Hobo: Tough Life zítra vystoupí z předběžného přístupu a její digitální verzi pořídíte za 21 eur, ale pokud byste radši něco speciálního, zamiřte do některého z českých obchodů, které nabízejí limitovanou fyzickou edici se soundtrackem, papírovou mapou města, parádní zmijovkou a gravírovanou placaticí.

zdroj: Perun Creative