Epic tentokrát rozdává pět her pro milovníky adventur

16. 4. 2021 12:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Přestože Epic na rozdávání her tratí nesmyslné peníze, nehodlá v tom polevit. Právě naopak, když se tak dívám na aktuální a nadcházející nabídku jeho her zdarma. Až do příštího čtvrtka můžete svou knihovnu rozšířit o tři nové položky, ale vlastně celkem o pět doporučeníhodných her.

Máte tu The Pillars of the Earth, velmi povedenou herní adaptaci slavného románu Pilíře země, ve které sice nenajdete žádné pořádné hádanky, ale plně vám to vynahradí zástup živoucích postav a spousta důležitých rozhodnutí, jak píše Vašek ve své recenzi.

Dále Epic dává všanc Deponia: The Complete Journey, tedy tři díly adventurní série Deponia, která vyniká krásnou kresbou a vytříbeným humorem. S každým dalším dílem to s ní šlo trochu z kopce, takže možná postačí dát si skvělou jedničku, ale uvidíte sami, jak moc vás Rufusova snaha uniknout ze skládky chytne.

Poslední do party je hra The First Tree, další z mnoha explorativních adventur s liškami. K té bohužel recenzi nemáme, takže to budete muset risknout sami. Jako vždy dostáváme ještě rovnou výhled do budoucnosti. Příští čtvrtek tuto nabídku vystřídá famózní horor Alien: Isolation (neobjevuje se s nulovou cenovkou poprvé) a ucházející karetní RPG Hand of Fate 2.