Epic Games Store je kvůli exkluzivitám přes 7 miliard v minusu, tvrdí Apple

12. 4. 2021 13:44 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Epic Games má díky profitům z Fortnite velkou spoustu peněz, na základě čehož se před pár lety rozhodl rozjet vlastní konkurenci Steamu. Na Epic Games Store se každý týden rozdávají hry zdarma a během prvních dvou let se tam exkluzivně objevila více než stovka her.

Kolik přesně do exkluzivit Epic ládoval peněz, respektive kolik za ně platil vývojářům a vydavatelům, to až doposud nebylo veřejně známé. Díky velkému soudnímu sporu s Applem ale nyní víme, že jde o astronomické částky.

Třeba za rok 2020 Epic Games Store vydal na exkluzivní hry 444 milionů dolarů. Tedy vynaložil skoro 10 miliard korun za to, že vývojáři své hry rok nevydají na Steamu a zároveň jim Epic pokryl náklady na vývoj bez ohledu na konkrétní výši prodejů. Kupříkladu u střílečky Control, která vyšla už v roce 2019, činila tahle garance přes 10 milionů dolarů (218 milionů korun).

Epic Games zároveň na konci roku zveřejnili finanční zprávu, kde uvádějí, že hráči za loňský rok v obchodě utratili 700 milionů dolarů (15,3 miliardy korun), z toho ale jen 265 milionů (5,8 miliardy korun) připadalo na hry, které nevyvinul sám Epic, a prodeje tak ani zdaleka nepokrývají náklady ve výši 444 milionů vynaložených na exkluzivity.

Některé z výdajů jsou sice na hry, které na Epic Games Store mají teprve jít do prodeje, podle dokumentace k soudnímu procesu s Applem jde ale v součtu i se smlouvami z roku 2019 o 330 milionů dolarů (7,2 miliardy korun) investovaných do exkluzivit od třetích stran, které se Epicu zatím nevrátily.

Pokud jde o projekce, o kolik peněz má Epic Games Store přijít do konce roku 2021, mají ztráty činit maximálně 600 milionů dolarů. Ani 13 miliard korun ale Epicu nezaručuje, že se stane zaběhnutou konkurencí Steamu, kam hráči budou mimo vyzvedávání her zdarma chodit taky utrácet peníze.

Odhady finanční situace Epicu si Apple nechal vyhotovit kvůli nadcházejícímu soudnímu procesu. Po nařčení Epicu, že je Apple monopol, firma stáhla z App Store všechny jeho produkty, a pokud by nezasáhl soud, odstranila by z něj i všechny aplikace využívající Unreal Engine. V rámci obhajoby chtějí právníci Applu dokázat, že Epic Games Store a App Store nejsou projekty, které by se daly srovnávat - už tím, že obchod Applu není pro firmu ztrátový.

Naproti tomu Epic tvrdí, že by se jeho Epic Games Store měl v černých číslech ocitnout přibližně v roce 2023 a to, co Apple nazývá ztrátou, překřtil na investici, která je součástí plánu.

Do sporu se firmy dostaly kvůli podílu, který si Apple bere z mikrotransakcí v aplikacích prodávaných skrz App Store. Epic se odevzdání 30 % z částky snažil obejít vlastní platební bránou ve Fortnite, což byla pomyslná jiskra, která zažehla celý následný oheň na střeše. Firma Tima Sweeneyho následně Apple nařkla, že se chová monopolně, když na iPhonech a iPadech nechává aplikace prodávat jen přes vlastní App Store. Nyní doufá, že americké soudy Apple donutí, aby dal na jablečných produktech prostor i dalším obchodům.

Kromě mizerných finančních výsledků Apple v obhajobě píše, že na Epic Games Store i po dvou letech chybí důležité funkce, které by obchod měl mít, takže si firma nemůže nárokovat ho provozovat někde, kde jsou uživatelé zvyklí na vysoký standard.

Epic měl údajně Applu a Googlu vyhlásit válku s kódovým označením Project Liberty, povolat až dvě stě zaměstnanců a také si najmout PR firmu za několik milionů korun, aby Epic z porušování licenčních ujednání Applu pro veřejnost vycházel jako Robin Hood.

Apple mimo to odkazuje i na bezpečnostní díry a úniky dat, ale třeba také na fakt, že Epic skrz Fortnite na iOS před stažením vydělal přes 700 milionů dolarů, takže ho ztráty z EGS nemusí příliš pálit i díky příjmům skrze platformu, proti které se rozhodl brojit.

Dokumentace k nadcházejícímu soudnímu procesu má přes 500 stran, přičemž obě strany se před americkým soudem sejdou 3. května. Kvůli opatřením souvisejícím s covidem-19 nebudou mít do soudní síně přístup média, bude ale k dispozici audio přenos. Epic svého konkurenta žaluje kromě USA i v Evropské unii, Austrálii a Velké Británii.