Exkluzivní tituly pro Xbox jsou podle novinářů od vydání roky daleko

13. 4. 2021 14:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Otázka exkluzivních titulů pro platformu Xbox visí ve vzduchu už řadu let, prakticky celou uplynulou generaci. Ani teď se ale situace nelepší, velkému množství akvizic navzdory. Xbox Series X a S odstartovaly prakticky bez jediné launchové hry, která by plně prezentovala možnosti nové generace. Nedávné polské The Medium se také nedá považovat zrovna za hru, která by novou konzoli od Microsoftu prodávala hráčským masám.

Samozřejmě můžeme dlouze hovořit o tom, že Microsoft má jinou strategii a že Game Pass je dostatečně velkým lákadlem. Jak je to ale s tituly, které už byly na Xbox oznámeny? Letos se máme dočkat Halo Infinite, rouškou tajemství je pak opředený rok vydání Senua's Saga: Hellblade II. O tom, jak to bude s hrami od Bethesdy, se také zatím jen spekuluje, ačkoli smlouvy s Arkane a Tango Gameworks ohledně Deathloopu a Ghostwire: Tokyo na PS5 hodlá Microsoft dodržet a na Xbox se tak dostanou později.

V nedávném podcastu webu VGC se však hovořilo o třech titulech, jejichž relativně nedávné oznámení udělalo majitelům platformy radost. Řeč je o dlouho spekulovaném pokračování série Fable, o rebootu značky Perfect Dark a také o projektu studia Rare s názvem Everwild.

Podle Christophera Dringa z webu GamesIndustry.biz jsou však tyto hry skutečně velmi, velmi daleko. Hovořil údajně s řadou vývojářů z Xbox Game Studios a očekávat je v dohledné době je dle jeho slov velmi pošetilé. Poněkud nevážně dokonce dodal, že by se nedivil, kdyby zmíněné hry dorazily až na nějaký příští Xbox.

V návaznosti na tento výrok se následně na Twitteru vyjádřil známý insider Xboxu s přezdívkou Knobrille. Ten uvedl, že Everwild očekává příští rok, Fable v roce 2023 a nový Perfect Dark skutečně až někdy v následujících letech.

Samozřejmě je herní vývoj do značné míry svázaný koronavirovou pandemií, ostatně rok 2021 je už od počátku rokem odkladů a herního sucha. Jsme moc zvědaví, jak bude vypadat letošní E3 a digitální eventy okolo ní. Držme si palce, aby bylo na podzim co hrát.