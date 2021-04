První velká aktualizace pro PlayStation 5 přináší přesouvání next-gen her na externí disk

14. 4. 2021 10:02 | Novinky | autor: Jiří Svák

Že jde na PlayStationu přesunout hry na externí USB disk, není žádná novinka. Dosud tohle fungovalo ale pouze s hrami pro PS4 v rámci zpětné kompatibility. Nový update PlayStationu 5 tuto funkci zpřístupní i pro tituly nové generace.

Ale má to jeden háček: Externí disk nefunguje jako úložiště, ze kterého můžete PS5 hry spouštět, na rozdíl od titulů pro PS4. Next-gen hry totiž s počítají s rychlostí interního SSD, což disk zapojený přes USB nedokáže splnit. Externí disk tak slouží pouze jako jakési odkladiště, kam si hry můžete přesunout, pokud potřebujete uvolnit místo na interním SSD, a poté zase přetáhnout zpět.

Podle Sony je to rychlejší než hru smazat a znova stahovat, případně instalovat z optického disku. Výhodou také je, že hry umístěné na externím HDD se automaticky aktualizují, jako kdyby byly nainstalované, takže zůstanou vždy up-to-date.

zdroj: Sony

Druhou novinkou je rozšíření funkce Share Play na obě generace konzolí Sony. Pokud nemáte páru, o co se jedná, tak vězte, že jde o možnost sdílet hru po síti za účelem multiplayeru s přáteli, kteří svou kopii nevlastní, případně přenechat ovládání hry kamarádovi na dálku.

Nový update činí tuto funkci lákavou pro hráče na PS4, kteří mají jako přátele šťastné vlastníky PS5. Budou si tak moci vyzkoušet next-gen tituly nebo se připojit do co-opu next-gen her. Negativem je ale samozřejmě fakt, že hru renderuje konzole hráče na internetu a protistraně se streamuje pouze obraz. Zda bude hraní plnohodnotným zážitkem, tak do velké míry záleží na kvalitě vašeho připojení i internetu hostitele. Od Pavla mám například zpětnou vazbu, že na generaci PS4 to nebyla žádná sláva. Ale zkušenost na PS5 může být jiná, což si budeme moci ověřit už dnes, kdy se aktualizace začne distribuovat ze serverů Sony.

Kromě těchto dvou větších změn nabízí update ještě vylepšení uživatelského rozhraní jako například upravené nastavení a přehled trofejí, možnost vyhledávání nebo skrývání her v knihovně a další drobnosti. Jejich výčet najdete v tiskové zprávě.

Nový update, který se dotýká ukládání her, jistě znova nadhodí otázky na stav podpory rozšiřujícího SSD. K tomuto účelu má PlayStation 5 M.2 slot, který umožňuje osazení rychlými PCIe disky dle výběru uživatele. Dosud ale Sony podporu v konzoli neaktivovalo. Z tiskovky jsme se bohužel nedozvěděli nic nového, jen že se s podporou stále počítá a máme ji čekat někdy v budoucnu.