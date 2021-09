Nejčtenější články týdne - Diablo II a Age of Empires IV

26. 9. 2021 11:05 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Diablo II se definitivně vrátilo a zase to bylo s problémy. Blizzard zpackal i start třetího Diabla, má zkušenosti se spuštěním řady online titulů (pomyslete třeba jen na WoW a jeho datadisky) a stejně si to tady zase neuhlídá. Stejně se hráči do Diabla nedostanou a někteří dokonce i přišli o progres. Spuštění Diablo II: Resurrected je vlastně hezkou těčkou za těmi všemi problémy Blizzardu z posledních měsíců – nedokážou spustit ani předělávku své dvacet let staré hry. GG.

