Sledujte od 14:00 GamesPlay Pathfinder: Wrath of the Righteous

22. 9. 2021 13:30 | Video | autor: Jiří Svák

Minule jsme si ukázali, jak si vytvořit v druhém Pathfinderu postavu a co všechno pravidla a soubojový systém nabízí. Dnes si názorně předvedeme, co takový hrdina vržený do světa démonů vlastně dokáže.

Na úvod se Vašek a Jiří společně podívají na začátek kampaně Pathfinder: Wrath of the Righteous. Jaký je příběh? A co společníci? A jak se hra popasovala s tahovým módem?

Dvojice vás ale neochudí ani o pokročilejší systémy nového Pathfinderu, jako je vedení armád nebo mýtické úrovně, na které můžete při průchodu hrou narazit později. Na ty si posvítíme v druhé půli vysílání.

Připojte se k nám od 14:00 na YouTube. Těšíme se na vaše dotazy!