Stiskněte kolečko pro světelný meč. Quantic Dream údajně dělá hru s licencí Star Wars

20. 9. 2021 16:13 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Quantic Dream svou poslední hru, Detroit: Become Human, vydalo v roce 2018. Brzy nato dalo sbohem a šáteček desetileté exkluzivitě u Sony, vydalo tři své hry na PC a pak už o francouzském týmu bylo slyšet hlavně kvůli soudnímu procesu s bývalými zaměstnanci a médii, která informovala o údajné toxické firemní kultuře a daňových únicích.

Ticho po pěšině ale v herním světě neznamená, že by kromě návštěv soudu Quantic Dream lelkoval. Podle nepotvrzených zpráv má naopak plné ruce práce s jednou z nejslavnějších současných značek: Star Wars. Francouzský YouTuber a bývalý herní novinář Gautoz minulý týden ve svém videu uvedl, že designér a zároveň šéf studia Quantic Dream David Cage po rozvázání smlouvy se Sony podepsal kontrakt s Disney. Příští titul studia proslulého interaktivními zážitky by se dle jeho zdrojů měl odehrávat právě v univerzu Hvězdných válek.

Ještě loni by tahle informace byla okamžitě označená za falešnou, protože exkluzivní práva na hry ze světa Star Wars vlastnila společnost Electronic Arts. V lednu nicméně Lucasfilm společně s Ubisoftem oznámily, že tahle exkluzivita končí a dveře do Hvězdných válek se tím otevírají i dalším vývojářským týmům. Díky tomu nás čeká mimo jiné i remake RPG Knights of the Old Republic, jehož oznámení jsme se dočkali minulý týden.

Zprávy od Gautoze se okamžitě chytil i insider Tom Henderson, který události herního světa předvídá s poměrně kolísavou úspěšností – na jaře kupříkladu tvrdil, že letošní Battlefield 2042 patrně nevyjde na minulé generaci konzolí, jindy se ale za jeho informace o GTA VI postavil i investigativní novinář Jason Schreier. Podle Hendersona (s odkazem na anonymní zdroje) se na Star Wars hře v Quantic Dreamu pracuje posledních 18 měsíců, naplno se ale prý vývoj rozjel až poměrně nedávno.

Studio nedávno otevřelo novou pobočku v kanadském Montréalu pod vedením Stephana D’Astouse. Oba týmy jsou ovšem propojené a i jejich projekty by měly být společné. K montrealskému studiu se k pracím na zatím neoznámeném titulu přihlásil také Yohan Cazaux, projektový manažer Assassin's Creed Valhalla.

D'Astous v minulosti také působil v Ubisoftu a do roku 2013 šéfoval studiu Eidos Montreal. V závěru svého tehdejšího působení se nechal slyšet, že raději odchází do mobilního studia Hibernum, protože firmy s vysokorozpočtovou produkcí postrádají chuť riskovat.

Uvidíme, nakolik jeho touhu po experimentech naplní právě spolupráce s Disney – tedy v případě, že se spekulace o Star Wars ukážou být pravdivými. Interaktivní zážitek, kde nesympatické postavy můžete obětovat, by ale jistě ocenila celá řada „fanoušků“ nové trilogie.