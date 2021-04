Spekulace: Letošní Battlefield nevyjde na minulou generaci konzolí

18. 4. 2021 11:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Nedávno jsme psali o spekulacích ohledně brzkého odhalení Battlefieldu 6 a o tom, jaké novinky si série tentokrát připravuje. Nyní se známý leaker Tom Henderson hlásí o slovo znovu a s podstatně explozivnějším tématem.

Na Twitteru totiž přišel se zprávou, že se v kuloárech vůbec nehovoří o verzi pro minulou generaci konzolí a dle jeho názoru to tedy znamená jediné - PS4 a Xbox One nejsou v případě nového Battlefieldu v plánu. Henderson navíc tvrdí, že právě to je podle něj důvodem pro další spekulované rozhodnutí, a sice uvedení do Game Passu hned v den vydání. Právě to by totiž mělo zvětšit hráčskou základnu.

In other news, I still have yet to hear anything concrete that #BATTLEFIELD will come to past gen consoles. Theory - It indicates to me that it probably won't and the biggest reason #BATTLEFIELD will come to the Xbox Game Pass on day 1 is to boost up player numbers. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 15, 2021

Samozřejmě jde o nepodložené zvěsti a EA ani Dice se k nim nijak nevyjadřují. Je tedy zapotřebí brát spekulace s rezervou. Bylo by přinejmenším podivné, aby vydavatelství hodilo miliony majitelů starých konzolí přes palubu, zejména kvůli nedostatku těch aktuálních. Připomeňme, že například Battlefield Hardline, který vyšel zjara 2015 a tedy rok a půl po vydání PS4 a Xboxu One, se ve stejnou dobu dostal ještě i na PS3 a Xbox 360.

Ani předchozí úniky informací Hendersonově variantě příliš nenasvědčují - podle nich by na starší generaci konzolí měl Battlefield vyjít sice v osekanější verzi, ale i přesto dorazit.

Na druhou stranu se EA chlubí bezprecedentním rozsahem nového dílu a samozřejmě i jeho technickou vyspělostí, kterou umožňuje právě výkon PS5 a Xboxu One X a S. Jak to celé dopadne, bychom se snad měli dozvědět už brzy. Oficiální odhalení letošního Battlefieldu by podle řady zdrojů mělo být na spadnutí.