Vítr, hromobití, tornádo? V novém Battlefieldu má hrát roli i extrémní počasí

13. 4. 2021 13:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

I když s Alešem momentálně trávíme večery v Call of Duty: Black Ops Cold War a z rozmaru investujeme do prémiových balíčků, stále máme na paměti, že letos na podzim má vyjít nový Battlefield, tedy další díl série, která je našim válečnickým srdéčkům přeci jen o něco bližší.

Šestý Battlefield má dle slibů vedení EA nabídnout dosud nevídaný rozsah a využití síly nové generace konzolí. Kromě velkohubých prohlášení toho o hře ale zatím víme pramálo a stále čekáme na její oficiální odhalení.

Ještě než nám EA a studio Dice ukáže z nového Battlefieldu něco víc, je tu hrstka informací od insidera Toma Hendersona. Ten na Twitteru poskytl náčrtek scénky z chystaného traileru, těšit se údajně máme na přítomnost zhruba 6-8 Ospreyů a také na tornádo, které bude hrát v nadcházejícím Battlefieldu velkou roli. Že by se autoři inspirovali v Just Cause 4?

Dočkat se každopádně máme tropického zasazení, spekuluje se o Havaji či Vietnamu. Co se týče konkrétního odhalení, spekuluje se o tom, že by k němu mělo dojít v květnu. Battlefield 6 by pak měl zamířit na PC a současnou i minulou generaci konzolí letos na podzim. V nedávné době se vyrojily spekulace o tom, že by se hned při launchi mohl objevit ve službě Xbox Game Pass, jiná tvrzení zas hovoří o dalším pokusu o režim battle royale.