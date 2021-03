O tom, že letos na podzim dostaneme další díl série Battlefield, víme už nějaký čas. Změnit by to mohla snad jen koronavirová pandemie. V případě podobně zásadního titulu pro podzimní portfolio EA nicméně předpokládám, že tomu tak nebude.

Existenci hry potvrdil výkonný ředitel společnosti Andrew Wilson na listopadové prezentaci finančních výsledků vydavatelství. Kromě obligátních poznámek o revoluční technické podobě či bezprecedentní velikosti map toho o novém Battlefieldu ovšem mnoho nevíme.

Italský analytik Roberto Serrano se ovšem nyní na Twitteru podělil se seznamem prvků, které by měla nové iterace obsahovat. Většina z nich není nikterak objevná, ostatně masivní bitvy na delší i kratší vzdálenosti tak nějak od série čekáme, zmiňuje ale také zasazení do moderní doby (poslední dva díly se odehrávaly v první, respektive druhé světové válce), až 128 hráčů na jedné mapě (tedy dvojnásobek aktuálního maxima) a novou úroveň zničitelnosti prostředí.

Mimo to bychom se zjara příštího roku měli dočkat F2P battle royale režimu. Že by se v DICE nepoučili z neúspěchu Firestormu pro Battlefield V? Zajímavým bodem je pak seznam platforem, na které má nový díl vyjít. Neobsahuje totiž minulou generaci konzolí, pouze PC, Xbox Series X a PS5. Jakkoli by samozřejmě vynechání staršího hardware mohlo mít pozitivní vliv na celkovou škálu hry, nejsem si jist, zda si v EA chtějí nechat ujít obrovskou masu potenciálních zákazníků z řad majitelů starých konzolí, zejména s přihlédnutím k nedostatečné dostupnosti těch aktuálních.

#Spaghetti



- noodley

- slippy

- good with sauce

- good with garlic bread

- is spaghetti

- can be used as decoration

- always available



*also available as pasta https://t.co/bOVsdO1Unw pic.twitter.com/hUfZRsrYnZ