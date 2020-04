Další Battlefield dorazí příští rok. Už nečekejte nový obsah pro Star Wars Battlefront 2

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Šárka Tmějová

Minulý týden k nám z DICE dorazila zpráva, že updaty s novým obsahem pro Battlefield V končí. Červnový má být tím úplně posledním. Teď studio navazuje v podobném gardu i v případě Star Wars Battlefront 2, který má být po dnešním patchi konečně kompletní. Zatím ale nejde o žádné vypínání serverů, i nadále se počítá s různými herními výzvami, událostmi s bonusovými zkušenostmi a zachováním technické podpory.

Dnešní, v pořadí 26. update s názvem Battle on Scarif završí dva a půl roku podpory pro střílečku Star Wars Battlefront 2. Potvrdil to kreativní šéf DICE Dennis Brännvall v blogovém příspěvku na oficiálním webu. Nekončí tím technická podpora, do hry ale už nebudou přibývat žádné nové mapy, módy nebo postavy. Periodicky se ovšem budou vracet sezónní výzvy a eventy.

V Battle on Scarif do Battlefrontu 2 přibude nová tropická planeta z Rogue One a vskočí do rotace map několika módů. Spolu s ní dorazí také nové skiny podle postav z Epizody IX. Rey se tak může ohánět žlutým světelným mečem, Kylo Ren dostane novou masku a císař Palpatine taktéž projde podstatnou změnou vizáže.

zdroj: Electronic Arts

Pokud s Darthem Maulem zabijete 5 000 nepřátel, odemkne se vám jeho mistrovský skin s mechanickými končetinami, odhalením tajemství na Takodaně zase získáte verzi Rey s nasazenou kápí. V případě, že byste Battlefront 2 čirou náhodou chtěli hrát offline a sami, vybrané kooperační módy jsou vám teď k dispozici s asistencí AI.

Mimo konce přísunu nového obsahu do střílečky ze světa Hvězdných válek mluvčí Electronic Arts ve vyjádření pro IGN potvrdil, že DICE v současné době pracují především na novém Battlefieldu. Po letošní pauze by se značka s velkou slávou měla vrátit v příštím roce, což odpovídá předchozím zprávám o fiskálním roce 2022. Tedy období od dubna 2021 do března 2022. Letos je pro EA střílečkovou prioritou free-to-play battle royale Apex Legends.