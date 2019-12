Vzestup Skywalkera dorazí i do Star Wars Battlefront 2

- Téma Autor: Václav Pecháček

Jeden jarní filmový blockbuster v podobě Avengers: Infinity War už máme za sebou, další nás čeká 24. května, kdy na stříbrné plátno dorazí mladý Han Solo. A nebyl by to Star Wars: Battlefront II, aby tuhle příležitost nevyužil pro nějaké menší rozšíření. To proběhne ve dvou vlnách, květnové a červnové, a ještě tenhle měsíc se hráči dočkají nové mapy, herních módů a kostýmů. celý článek