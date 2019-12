Hráči Fortnite se budou moct s předstihem podívat na scénu ze Star Wars: Vzestup Skywalkera

- Oznámení Autor: Patrik Hajda

Prosinec je za rohem a stalo se tradicí, že se v jeho průběhu uskuteční velká herní událost The Game Awards. Na rozdíl od spousty dalších cen se na akci pořádané Geoffem Keighleym můžeme dočkat i nových oznámení. Loni se touto cestou světu představily hry Dragon Age 4, The Outer Worlds nebo třeba Far Cry New Dawn. Ceremonii ale předchází hlasování, kterého se můžete účastnit právě teď. celý článek