Máme brát nové spekulace o GTA 6 vážně?

30. 6. 2021 19:03 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Tom Henderson, který už dřív prozradil některé zákulisní informace o Call of Duty nebo Battlefield 2042, vydal nové video. V něm tvrdí, že se GTA 6 bude odehrávat v moderní verzi Vice City (navzdory tomu, že předchozí drbíky mluvily o retro zasazení do 80. let). Důvod je prý GTA Online. 80. léta by prý byla příliš restriktivní, co se týče nápadů pro nové multiplayerové módy.

Novinkou podle Hendersona bude mapa, respektive její proměnlivost. Má se totiž postupně měnit s jednotlivými DLC, stejně jako to třeba dělá Epic Games s Fortnite. Nový díl bude mít více hratelných postav, stejně jako v případě GTA 5. Jedna z hrdinek by pak měla být žena, údajně hackerka. Popravdě tohle je tip, který dává smysl a nijak nepřekvapí.

Další drb se pak týká data vydání. Prý máme počítat s tím, že nové Grand Theft Auto vyjde nejdřív v roce 2024 nebo 2025. Jedním z důvodů je například i fakt, že se studio snaží soustředit na pohodlí svých zaměstnanců. Henderson také dodal, že se Rockstar chce vyhnout odkladům. Firma tak nebude GTA 6 oznamovat předčasně. Navíc díky výnosům z GTA 5 do toho nejsou nijak tlačení.

Samozřejmě je třeba brát tyhle informace dost s rezervou, ale i tak bude určitě zajímavé sledovat, co z toho se nakonec potvrdí.