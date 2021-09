LongPlay – Hitman 3: Ve 14:00 jde Vašek do předposlední mise

Adam minule splnil všechno, co bylo potřeba, a skóre je tak momentálně 29:24 v jeho prospěch. Vašek musí máknout a splnit, co dokáže, jinak může na vítězství zapomenout. Příště nás totiž čeká už jen poslední krátká a prý relativně přímočará mise, kde se o moc bodů hrát nebude.

Jak se dnes Vaškovi podaří sprovodit ze světa Dona Archibalda Yatese a Tamaru Vidal, navíc tak, aby u toho nezemřela Diana Burnwood, uvidíme ve 14:00 na YouTube. Kdo s námi budete živě na chatu můžete radit i fandit, Vašek to bude potřebovat.

Opět připomínáme, že i tentokrát hrajeme pomocí systému Hitman Roulette, a tak jsou konkrétní podmínky zabití Yatese i Vidal v rukách náhody.

V rámci třetí sezóny LongPlaye jsme začali ještě dodatečným obsahem pro Hitmana 2, a podívali jsme se tedy jednou do New Yorku dvakrát na Maledivy dvakrát do Dubaje , potom do Anglie . Následoval dvakrát Berlín . Pak jsme vyrazili do Číny , kde nakonec Adam dorovnal skóre. Minule pak přišla na řadu Mendoza . A pokud byste náhodou neměli co dělat a chtěli dohnat i všechny předchozí epizody, tady najdete odkaz na první sezónu a tady zase na druhou