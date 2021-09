LongPlay – Hitman 3: v 17:00 se Adam vydá srovnat skóre do Číny

3. 9. 2021 16:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Po minulé epizodě se dostal do vedení Vašek, a Adam tak bude mít co dělat, aby dnes získal všechny dostupné body a skóre dorovnal. Prostor pro chybu byl v téhle sérii vždycky malý, ale teď začíná jít o všechno. Skóre na celé sezóny je 1:1, aktuální skóre třetí sezóny je 20:24 pro Vaška a moc misí do konce třetího Hitmana už nezbývá. Chleba se začíná lámat.

První lom začne v Číně. Tedy tam, kde to Vaškovi minule tak šlo a kde navzdory hromadě mrtvol nezemřel. Uvidíme, jak si s desítkami stráží a především s Imogen Roye a panem Hushem poradí Adam. Zapomínat nesmíme ani na volitelný cíl v podobě hacknutí terminálu.

Systémem Hitman Roulette hrajeme pokaždé a dnes tomu není jinak. Způsob zabití, převlek, jednu komplikaci a exit tak určuje los. Stejně tak je zakázáno nahrávat uložené pozice, takže stačí jediná chyba a je všemu konec.

V rámci třetí sezóny LongPlaye jsme začali ještě dodatečným obsahem pro Hitmana 2, a podívali jsme se tedy jednou do New Yorku, dvakrát na Maledivy, dvakrát do Dubaje, potom do Anglie. Následoval dvakrát Berlín a minule jsme vyrazili do Číny. A pokud byste náhodou neměli co dělat a chtěli dohnat i všechny předchozí epizody, tady najdete odkaz na první sezónu a tady zase na druhou.